Poliziotto spara e uccide la marmotta perché blocca il traffico

ROMA – Il video è stato girato qualche giorno fa da una automobilista in coda su una strada nel Maryland, la Route 26, all'altezza di White Rock Road, negli Stati Uniti. Mostra un agente di polizia che uccide una marmotta per il solo fatto che l'animale, in mezzo alla strada, stesse "bloccando il traffico".

Il poliziotto era sceso dalla sua auto, aveva fermato le macchine in entrambe le direzioni e, invece di aspettare che l’animale attraversasse la carreggiata, ha tirato fuori la pistola e ha sparato. L’Ufficio dello sceriffo ha fatto sapere che, probabilmente, la marmotta era “malata o ferita” e il poliziotto ha ritenuto di ucciderla “per salvaguardare la pubblica sicurezza”.

Dopo aver visto il filmato pubblicato sui social, in molti hanno criticato il modo in cui è stata gestita la situazione.