NEW YORK – Nuovo attacco di Robert De Niro a Donald Trump. Questa volta l’attore ha scagliato contro il presidente americano la cosiddetta “bomba F”, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] come viene definita dai media americani.

Nel corso della cerimonia di consegna dei Tony Awards, domenica sera in diretta televisiva dal Radio City Music Hall di New York, De Niro, chiamato a presentare sul palco Bruce Springsteen, ha senza preamboli affermato: “Voglio dire una cosa. Fuck Trump”, ovvero “vaffanc*** Trump”. E quando il pubblico per questo gli ha tributato una standig ovation, l’attore ha concesso il bis, sostenendo che “non è più abbasso Trump, è fuck Trump”.

La Cbs, che trasmetteva l’evento, è stata rapida a coprire la parolaccia con beep, ma la cosa ha avuto comunque una ampio risalto sulla stampa, anche se non è certo la prima volta che de Niro attacca Trump: lo scorso ottobre l’aveva definito in un video “cane, maiale, truffatore”, mi “piacerebbe prenderlo a pugni”, aveva anche detto. Nel maggio scorso aveva inoltre annunciato che se il presidente si fosse presentato in uno dei suoi ristoranti sarebbe stato inesorabilmente messo alla porta.