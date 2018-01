RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Il fratello e agente del vincitore del Pallone d’Oro 2005, Roberto Assis, ha dichiarato che Ronaldinho lascia il calcio professionistico. Assis ha detto che la partita d’addio del fratello, che oggi ha 37 anni, molto probabilmente verrà disputata dopo la fine della Coppa del mondo in Russia, prevista il 15 luglio.

Nel luglio dell’anno scorso, Ronaldinho, al termine di una partita-esibizione disputata in Cecenia, dichiarò che ormai si sentiva troppo vecchio per un certo tipo di calcio. ‘Ronnie’ aveva disputato l’ultima partita da professionista nel 2015, in Brasile, con la maglia del Fluminense.

Nel corso della carriera ha vinto un titolo mondiale, nel 2002, una Champions con il Barcellona nel 2006 e il Pallone d’Oro. Ha pure giocato in Italia, con la maglia del Milan.