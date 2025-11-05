Dopo essere stato eletto sindaco di New York, Zohran Mamdani ha festeggiato nel Paramount Theatre di Brooklyn insieme ai suoi sostenitori che hanno seguito con lui lo spoglio dei risultati. Il neo sindaco si è messo a ballare accanto alla console.

Tante le personalità famose presenti in sala. Tra loro il comico Hassan Minaj, l’attrice di Sex in the City Cynthia Nixon, la procuratrce democratica Letitia James e Tyler Evans, il disegnatore dei poster della sua campagna elettorale.