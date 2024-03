Enrico Tijani è tra gli ospiti speciali della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. L’attore che interpreta Dobermann nella serie tv Mare Fuori sarà in studio per parlare della sua carriera e del suo percorso da attore. Scopriamo qualcosa in più su Enrico.

Enrico Tijani età e breve biografia

Enrico Tijani è nato il 20 agosto 2002 in Ghana e ha 21 anni. È cresciuto e ha studiato a Napoli. Alto ben un metro e novanta centimetri, la sua imponente statura si sposa alla perfezione con il suo carisma e il suo talento attoriale.

Dopo aver frequentato il Liceo Modigliani, Enrico ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione teatrale. Nel 2022, ha iniziato a studiare presso il Teatro Vesuvio, approfondendo le sue competenze e affinando le sue abilità sotto la guida di esperti del settore.

Il debutto di Enrico Tijani nel mondo della televisione è avvenuto nel 2023, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di Dobermann nella serie TV “Mare Fuori”. Questa serie, giunta alla terza stagione, ha offerto a Enrico l’opportunità di mostrare il suo talento al pubblico italiano, conquistando immediatamente l’attenzione degli spettatori e della critica.

Enrico Tijani porta sullo schermo il personaggio di Dobermann con una profondità e una sensibilità straordinarie, regalando al pubblico interpretazioni intense e coinvolgenti che resteranno nella memoria degli spettatori.

Vita privata, fidanzato o single?

Rispetto alla sua vita privata, Enrico Tijani è estremamente riservato e non ha rilasciato dichiarazioni riguardo al suo status sentimentale. Non si sa se l’attore sia fidanzato o single, poiché non ha condiviso dettagli sulla sua vita amorosa con il pubblico.

Intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato qualcosa della sua infanzia e la sua storia divisa tra il Ghana e l’Italia:

“Partirei col dire che mi sento napoletano al cento percento, ma che amo la mia terra. Oggi la mia vita è in Italia, ma il mio cuore è in Ghana dove vivono i miei fratelli. Parlo due lingue, anzi tre: italiano, napoletano, perchè è una lingua a sè, e inglese-niger…Nella mia vita è entrata prima la moda e poi la televisione. Mare Fuori mi ha salvato”

Profilo Social

Sebbene sia discreto riguardo alla sua vita privata, Enrico Tijani è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram. Con oltre 100mila follower, l’attore condivide regolarmente momenti della sua vita, dietro le quinte delle sue produzioni e scatti che mostrano il suo lato più autentico e genuino. Il suo profilo Instagram è diventato un punto di riferimento per i suoi fan, che lo seguono con entusiasmo e affetto.