Come far durare a lungo il make-up: l’elisir estivo che non puoi ignorare

Con l’arrivo dell’estate, il calore e l’umidità mettono a dura prova il nostro make-up. Non importa quanto sia di alta qualità il trucco che utilizziamo, le alte temperature tendono a ridurne la durata. Tuttavia, esiste un elisir portentoso che può rinfrescare la pelle e mantenere il trucco impeccabile per tutto il giorno: lo spray fissante.

Durante l’estate, la nostra pelle è sottoposta a stress continui a causa delle alte temperature e dell’umidità. Questo può portare a un trucco che sbiadisce, si scioglie o si lucida eccessivamente. Le alte temperature, la sudorazione, l’umidità e l’aumento della produzione di sebo possono compromettere la durata del make-up. Anche i migliori prodotti tendono a sbiadire o a sciogliersi in condizioni climatiche estreme, rendendo difficile mantenere un aspetto fresco e impeccabile. In questi casi, lo spray fissante può fare una differenza sostanziale, prolungando la durata del trucco e aiutando a mantenere una pelle fresca e radiosa.

Tipi di spray fissante

Lo spray fissante è disponibile in diverse formulazioni per soddisfare esigenze specifiche. Quelli mat sono ideali per chi ha la pelle grassa o mista, poiché aiutano a controllare l’eccesso di sebo e a ridurre la lucidità. Per chi preferisce un look radioso, gli spray fissanti luminosi donano un effetto glow, mantenendo il trucco fresco e luminoso per ore. Gli spray fissanti idratanti, invece, sono perfetti per chi ha la pelle secca o sensibile, grazie ai loro ingredienti che mantengono la pelle idratata e confortevole.

Come utilizzare lo spray fissante

Lo spray fissante può essere utilizzato sia prima che dopo l’applicazione del trucco. Prima del trucco, crea una base uniforme e duratura, vaporizzando il prodotto su tutto il viso pulito e idratato. Questo aiuta a preparare la pelle per l’applicazione del fondotinta e degli altri prodotti. Dopo aver completato il trucco, lo spray fissante sigilla il make-up, mantenendolo in posizione per tutto il giorno. Vaporizzare lo spray a circa 15 cm di distanza dal viso assicura una copertura uniforme, evitando che il prodotto si accumuli in alcune aree.

Per un trucco long-lasting, un segreto efficace è utilizzare lo spray fissante ad ogni step del make-up. Dopo aver applicato l’ombretto, una leggera nebulizzazione aiuterà a intensificare il colore e a mantenerlo in posizione. La stessa tecnica può essere applicata dopo l’uso del blush, esaltandone il colore e fissandolo alla pelle. In questo modo, ogni strato del trucco è protetto e fissato, garantendo una durata prolungata e un risultato impeccabile.

Ingredienti da cercare nel perfetto spray

Gli ingredienti presenti nello spray fissante sono cruciali per la sua efficacia. Gli ingredienti filmogeni sono essenziali per creare una barriera protettiva sulla pelle che aiuta a fissare il trucco. Questi ingredienti formano un velo sottile che impedisce al make-up di scivolare via o di dissolversi. Se hai la pelle sensibile, cerca spray fissanti che contengano aloe vera o camomilla, noti per le loro proprietà lenitive e idratanti. Le vitamine C ed E, potenti antiossidanti, proteggono la pelle dai danni ambientali e mantengono il viso luminoso e sano. L’acido ialuronico, un ingrediente idratante, è particolarmente utile per chi ha la pelle secca o matura, prevenendo la sensazione di secchezza.

Utilizzare lo spray fissante offre numerosi vantaggi, soprattutto durante l’estate. Prolungare la durata del trucco è il beneficio più evidente, ma non è l’unico. Lo spray fissante dona anche una sensazione di freschezza immediata alla pelle, particolarmente piacevole durante i mesi estivi, quando il calore può rendere la pelle appiccicosa e scomoda. Inoltre, lo spray aiuta a ottenere un finish perfetto per il trucco, sia che tu preferisca un look opaco o luminoso. Alcuni spray fissanti contengono antiossidanti e altri ingredienti che proteggono la pelle dai danni ambientali, come l’inquinamento e i raggi UV, contribuendo a mantenere la pelle sana e radiosa.

Come sceglierlo al meglio

Prima di acquistare uno spray fissante, è importante conoscere il proprio tipo di pelle e le proprie esigenze. Chi ha la pelle grassa dovrebbe optare per uno spray fissante mat, mentre chi ha la pelle secca può beneficiare di uno spray idratante. Le recensioni degli utenti possono essere una risorsa preziosa per scegliere il prodotto più adatto. Molti negozi di cosmetici offrono campioni o tester che puoi utilizzare per valutare il prodotto prima dell’acquisto. Per chi preferisce prodotti naturali, è consigliabile cercare spray fissanti che contengano ingredienti botanici e siano privi di sostanze chimiche aggressive, ideali per chi ha la pelle sensibile.

Tra gli spray fissanti più popolari, Urban Decay è uno dei brand più rinomati. Il loro spray fissante All Nighter è diventato un best seller grazie alla sua capacità di garantire una tenuta trucco fino a 16 ore. Adatto a tutti i tipi di pelle, è disponibile in finish mat e luminoso. Questo spray lascia sul viso un velo sottile e impercettibile, nonostante contenga una percentuale molto alta di ingredienti filmogeni, rendendolo super confortevole. Non si deposita nelle linee sottili o nelle rughe, ed è strepitoso anche per chi ha la pelle grassa, mantenendo opaca la zona T.

MAC Prep + Prime Fix+ è un altro spray fissante molto apprezzato. Questo prodotto multifunzionale può essere utilizzato sia prima che dopo il trucco e contiene ingredienti idratanti come la camomilla e l’acqua di cetriolo. È perfetto per ottenere un finish luminoso e fresco.

L’Oréal Paris Infallible Pro-Spray & Set è un’opzione conveniente che offre ottimi risultati. Questo spray fissante aiuta a mantenere il trucco fresco e in posizione per tutto il giorno, ed è ideale per tutti i tipi di pelle.