Covid, finirà l’incubo? Grazie a vaccini e mascherine si muore meno di un anno fa, coronavirus come raffreddore?

Covid, come e quando finirà? Si muore di meno di un anno fa grazie a mascherine e vaccini ma a gennaio si rischiano i 100 mila nuovi casi al giorno: Omicron è meno violenta, segnale di declino del coronavirus?

Obbligo mascherine ffp2 o ffp3: al cinema e a teatro, allo stadio, bus, metro. Proteggono meglio delle chirurgiche

Covid, regioni cambiano colore a gennaio: Lazio e Lombardia in giallo, sette regioni e province autonome a rischio arancione.

Matteo Bassetti: “Basta quarantene per tutti, servono regole nuove o si blocca il Paese”.

Le regole per Capodanno, feste private, cenoni, feste in piazza, discoteche chiuse fino al 31 gennaio.

Covid e poi politica…

I sondaggi definiscono la politica italiana: Pd primo partito, la destra rissosa sfiora la maggioranza

Cambierà la Costituzione. Il Natale della terza Repubblica incombe sul rito cristiano: con conseguenze decisive per 60 milioni di italiani

Nebbia sul Quirinale: trattative serrate, strane alleanze, Draghi al Colle solo se c’è accordo fra tutti i partiti

Draghi al Quirinale, la strada si riempie di ostacoli. Berlusconi è sempre il più furbo e si defila: “Ne parliamo a gennaio”.

Nel mondo

Putin alza il tiro contro la Nato sull’Ucraina. E un portavoce: “Fermatevi o finiremo nella cenere radioattiva”

Zitto zitto si è armato da paura: ecco Belgorod, il sottomarino a propulsione nucleare più grande del mondo.

Aria di golpe in Corea del Nord sempre più povera, dove è proibito anche ridere, ma guai sottovalutare Ciccio Kim

Ricordiamo un grande giornalista

Giorgio Bocca moriva il giorno di Natale di dieci anni fa. L’arte di scrivere credendo nella verità