Fantastica Luna Rossa! È in finale, con New Zealand, nelle quattro giornate di regate preliminari della prestigiosa Coppa America (22-25 agosto). Ora ha inizio la fase decisiva.

Sei imbarcazioni in gara. Ha battuto i francesi di “Orient Express”, gli americani di “American Magic”, gli inglesi della “Ineos Britannia” rendendo così inutile la sfida domenicale con il team svizzero “Alinghi”, vincitore di due edizioni (2003, 2007).

La Nazionale italiana della vela – progetto iniziato dal patron armatore Patrizio Bertelli (alias mister Prada),- nelle acque di Barcellona (con vista sulla “Sagrada Familia”, capolavoro del geniale architetto Antoni Gaudì) – ha dimostrato una crescita sorprendente.

Ha certificato che in questi ultimi tre anni di lavoro, il team Prada ha migliorato nettamente le proprie prestazioni azzeccando le scelte progettuali che hanno permesso la crescita. Di più: il progetto ha puntato sulla forte relazione fra ingegneri e velisti. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

UN SUPER EQUIPAGGIO

Anni di esperienza e continui aggiornamenti – ormai tutto si evolve molto in fretta – raccolti da un gruppo di formidabili velisti guidati dal riminese Max Sirena ,uno skipper che ha già vinto la Coppa due volte. Oggi, a 51 anni e con sette campagne di Coppa America nel carnet, il romagnolo va all’attacco del suo tris con fondate ambizioni. Nel team di Sirena fanno parte anche Battisti, Rossetti, Tita già sul podio alle Olimpiadi di Parigi. Dicono in coro: “ In Italia non abbiamo mai vinto la Coppa: ora abbiamo un set up che può rompere questo digiuno. Noi ci crediamo”.

LUNA ROSSA, LA SFIDA DI UNA VITA

Per la sesta volta Patrizio Bertelli – 78 anni, presidente del gruppo Prada – si cimenta in Coppa America. Patrizio Bertelli nel 2012 è diventato il primo italiano ad entrare nella Amercan’s Cup Hall Of Fame. Dice:” Siamo soddisfatti, dopo queste prime regate non ufficiali, la strada però è ancora lunga e continueremo a sviluppare Luna Rossa in tutto il suo insieme secondo i nostri programmi”. Al trio di skipper super esperti ( Sirena, Bruni, Spithill) si è aggiunto Tita Ruggero, olimpionico bis col Nacra 17. A Parigi ha bissato la medaglia d’oro conquistata a Tokyo. Tita è un’arma in più per Luna Rossa.

IL PROGRAMMA

Da giovedì prossimo scatteranno le regate vere tra i 5 challengers che partecipano alla Louis Vitton Cup. Le migliori 4 approderanno alle semifinali e chi vincerà la finale avrà il diritto a sfidare il “defender” New Zeland tra il 12 e il 27 ottobre. Due mesi di regate con queste barche di 23 metri, potenti, veloci e tecnologicamente avanzate come se fossero della F1 del Mare. Massima copertura televisiva: Sky ha programmato 180 ore.