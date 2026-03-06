Dopo quello con la colonna sonora della Macarena, tra finzione e realtà, l’account X della Casa Bianca ha pubblicato un video che mette assieme scene di un videogioco con veri e propri attacchi militari contro l’Iran.

Come notato dal giornalista Drew Harwell del Washington Post, l’animazione iniziale proviene da “Call of Duty: Modern Warfare III”, un titolo del celebre franchise di sparatutto in prima persona, pubblicato da Activision Blizzard, parte di Microsoft.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Nel filmato, di poco più di un minuto, si vedono le azioni dei militari statunitensi contro obiettivi iraniani. Il post originale è accompagnato dal testo, “per gentile concessione di Red, White & Blue”, un riferimento ad un pacchetto che si può acquistare nel gioco per equipaggiare il proprio personaggio di armi che lanciano proiettili con diverse scie di colore.