Hugh Grant scherza sul suo tempo libero: “Sono sommerso dai bambini e sono troppo vecchio per loro”.

Hugh Grant, durante una chiacchierata con People in vista della prima del suo nuovo film Wonka, l’attore, 63 anni, ha raccontato che il suo tempo libero è in gran parte occupato dai suoi cinque figli.

Alla domanda su come l’attore abbia trascorso il suo tempo libero durante le riprese nel Regno Unito, Grant ha scherzato: “Beh, vivo qui e non mi diverto affatto. Sono sommerso dai bambini e sono troppo vecchio per loro”.

La star di Notting Hill è padre della figlia Tabitha Xiao Xi, 12 anni, e del figlio Felix Chang Hong, 9 anni, che condivide con Tinglan Hong, e dei figli John Mungo, 11 anni, e una figlia e un figlio, i cui nomi non sono stati rivelati, con la moglie Anna Eberstein.

Sebbene sia notoriamente riservato riguardo alla sua famiglia, Grant ha condiviso a volte alcune storie sui suoi figli.

Nel 2018, il padre di cinque figli ha raccontato che amava farli ridere.

“Penso che sia sempre divertente mettersi le mutande in testa”, ha detto a PEOPLE, aggiungendo che sua figlia aveva iniziato a fare lo stesso con i suoi pannolini. “Ho fatto l’errore di mostrare sempre il mio sedere a uno dei miei figli. ‘Ehi, guarda questo! Poi ha preso l’abitudine e ha insegnato a tutti i bambini di Londra ovest a fare lo stesso”.

Imparando a conciliare famiglia e carriera, Grant si è reso conto di quanto apprezzasse il tempo trascorso in famiglia. “Ho pensato: ‘Oh, fantastica opportunità di allontanarmi dai miei figli urlanti'”, ha ricordato a proposito delle riprese di The Undoing negli Stati Uniti. “Ogni volta, appena arrivato a New York… mi mancavano così tanto. È stato terribile. Ricordo che quasi tutte le scene in cui ho recitato mi hanno fatto piangere”.

Nel 2020, Grant ha raccontato alla rivista Radio Times com’è come genitore. “Stilisticamente, probabilmente sono più simile a mia madre che a mio padre”, ha detto. “Da bambini, era piuttosto sciocca con noi, con molte voci sciocche. Lo faccio anche con i miei figli, ma non sono sicuro che a loro piaccia. Per metà del tempo si girano gli occhi”.

Ha anche detto di aver capito che è “dannatamente bello” avere una famiglia.

“Chiunque abbia figli piccoli probabilmente concorda sul fatto che è contemporaneamente il momento peggiore della vita e il migliore”, ha dichiarato. “Ogni giorno, mentre calpesti un altro giocattolo rotto con i postumi di una sbornia, è terribile. Ma quando guardi le foto sul tuo iPhone, ti rendi conto: ‘Oh, sono stato estremamente fortunato. È molto bello”.