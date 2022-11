Incidente a San Cesareo, morto un 20enne a bordo di uno scooter

Incidente a San Cesareo, alle porte di Roma, questa mattina, 23 novembre. Per cause ancora tutte da accertare, c’è stato uno scontro, all’altezza della rotatoria di Colle del Noce e ad avere la peggio, purtroppo, è stato un motociclista.

Incidente a San Cesareo, morto un 20enne su scooter

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 in via di Colle del Noce. A scontrarsi un’auto e uno scooter, all’altezza dell’incrocio con via Ada Negri. Ad avere la peggio, purtroppo, il motociclista. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione per la vittima, un ragazzo di circa 20 anni.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.

