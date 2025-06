È una delle convinzioni più diffuse: “Dopo i 40 anni il metabolismo rallenta, è normale ingrassare”. Ma è davvero così?

La verità: il metabolismo non si blocca, ma cambia

In realtà, non esiste un “blocco” improvviso del metabolismo a 40 anni. Studi recenti hanno dimostrato che il consumo energetico del corpo resta stabile tra i 20 e i 60 anni, se si mantiene una composizione corporea sana.

Uno studio pubblicato su Science nel 2021, condotto su oltre 6.000 persone, ha evidenziato che il metabolismo basale – quello che consuma calorie anche a riposo – non rallenta in modo significativo fino ai 60 anni. Quello che cambia sono le nostre abitudini.

Perché allora si ingrassa più facilmente?

La difficoltà a mantenere il peso dopo i 40 anni è reale, ma non dipende da un metabolismo che “va in tilt”, bensì da altri fattori:

Si tende a perdere massa muscolare , che brucia più calorie del grasso

, che brucia più calorie del grasso Aumentano i livelli di stress cronico e si dorme meno e peggio

e si dorme meno e peggio Lo stile di vita diventa spesso più sedentario

In particolare nelle donne, iniziano i cambiamenti ormonali della premenopausa

Tutto ciò può far sembrare che il metabolismo sia “più lento”, ma in realtà sono le abitudini quotidiane a determinare il cambiamento.

Come mantenere attivo il metabolismo dopo i 40

Allenamento con i pesi o esercizi di resistenza

Camminare almeno 30 minuti al giorno

Curare l’alimentazione: più fibre, verdure, proteine e meno zuccheri aggiunti

Dormire bene e ridurre lo stress (anche il cortisolo incide sul peso)

Quindi, in sintesi: No, il metabolismo non si blocca a 40 anni. Sì, il corpo cambia, ma puoi restare in forma con buone abitudini. Muoversi di più, dormire meglio e mangiare consapevolmente fa la differenza

Il consiglio del giorno

Hai superato i 40? Prova a inserire 2 allenamenti di forza a settimana, anche leggeri: bastano squat, piegamenti o esercizi con elastici. Mantenere la massa muscolare è il modo migliore per tenere il metabolismo attivo… anche più di quando avevi 30 anni!