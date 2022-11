Tennis, i migliori 8 del mondo alle “Nitto ATP Finals” di Torino (13-20 novembre), diretta tv no stop 11-23,30

Tennis a Torino, i migliori otto tennisti del mondo chiudono la stagione internazionale all’Alpitour di Torino. Un torneo stellare. Si giocano le “Nitto APT Finals” (13-20 novembre).

In palio il primo posto nel ranking mondiale ed un montepremi da capogiro, il più ricco di sempre: 14,5 milioni con un super premio di 5 se il vincitore sarà imbattuto anche nei gironi. Ogni vittoria è pagata 383.300 dollari; il finalista 1.070.000 dollari. Sul campo 8 singolaristi e 8 coppie di doppio. Ecco i magnifici otto.

1) RAFA NADAL – Il veterano spagnolo, classe 1986, ha infilato un 2022 sontuoso vincendo due Slam: Australian Open e Roland Garros. In carriera ha vinto 22 Slam, 36 Masters 1000 e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino (2008). Non ha mai vinto le ATP Finals. Ci proverà.

2) STEFANOS TSIPRAS – Il gigante greco (1,93) ha un palmares da urlo: 9 titoli ATP, le Finals di Londra (2019), due consecutivi Masters 1000 a Montecarlo. Può diventare il n.1 al mondo.

3) CASPER RUUD – Il tennista norvegese, classe 1998, ha vinto 9 titoli nel circuito maggiore di cui tre quest’anno. Finalista al Roland Garros e a Miami.

4) DANIL MEDVEDEV – Russo, 26 anni, a febbraio era n.1 del mondo. Poi guai fisici, l’esclusione (assurda ) di Wimbledon a causa della guerra in Ucraina, è scivolato al quinto posto.

5) FELIX AUGER ALLASSIME – Il tennista canadese, classe 2000, è uno dei grandi talenti del tennis mondiale. Nel palmares ha già 4 titoli in singolare nel circuito maggiore. Quest’anno ha vinto a Basilea (due volte ), Firenze, Anversa.

6) ANDREJ RUBLEV – Russo, classe 1997, 12 titoli ATP su 17 finali. Quest’anno ha vinto tre titoli ATP, è settimo nel ranking. È nel girone con Djokovic, Tsipras e Medvedev.

7) NOVAK DJOKOVIC – Il grande campione serbo (21 Slam, 5 edizioni delle ATP Finals) è la star del torneo. Il 2022 è stato un anno travagliato per la sua posizione No Vax che gli è costata l’espulsione dagli Australian Open . Poi ha vinto a Roma, Parigi, Tel Aviv, Astana. È il favorito. Djokovic comunque non vince le Finals dal 2015.

8) TAYLOR FRITZ – Il tennista statunitense, 25 anni, disputa per la prima volta le ATP Finals. Ottavo nel ranking mondiale, oro nella “Lover Cup” (Londra, 23-25 settembre 2022, cemento indoor, The 02 Arena), il gigante californiano (1,96) è in gran spolvero. Entrambi i genitori sono stati eccellenti tennisti.

TENNIS IN DIRETTA TV NO STOP DALLE 11 ALLE 23.30

Sky farà 100 ore di programmazione. In streaming su Now. Anche la RAI seguirà il torneo.