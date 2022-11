Formula 1, Gp Brasile, trionfo Mercedes a Interlagos. Doppietta storica: primo il giovane talento inglese George Russell, secondo Hamilton.

Con loro, sul podio, un ottimo Sainz. Poi Leclerc (4) e Alonso (5). Incontenibile la gioia del vincitore che ringrazia tutti. Mogio Verstappen, solo sesto. Settimo Perez. A seguire: Ocon,Bottas, Stroll.

GRIGLIA DI PARTENZA, MERCEDES IN PRIMA FILA

Sorpresa: due Mercedes davanti a tutte con Russel (vincitore sabato della Gara Sprint, secondo Sainz, terzo Hamilton) e il Re Nero. In seconda fila le due Red Bull: Verstappen ((3), Perez (4). In terza Leclerc (5), Norris (6). A seguire: Sainz (7), Magnussen (8), Vettel (9), Gasly (10). In sesta Ricciardo (11) e Schumacher (12). Quindi Zhou (13) e Bottas (14). In ottava fila Alonso (15) con il giapponese Tsunoda (16). Ultime due file: Stroll (17), Ocon (18), Latifi (19), Albon 20).

FORMULA 1, LA GARA

L’avvio previsto. Russell ed Hamilton lepri. Con Perez e Sainz bracconieri. Al 25esimo giro il Re Nero passa al comando. Nessuna conseguenza seria per il doppio incidente tra Leclerc -Norris e Verstappen -Hamilton. A metà gara un nuovo trio al comando. Nell’ordine: Russel, Perez, Hamilton. Alle loro spalle Sainz. Leclerc 12esimo, ottavo quattro giri dopo. Verstappen nono.

Rinascita Mercedes. Giro 52, si ferma Norris nel prato, il pilota resta a bordo. Entra la safety car. Si riparte dopo tre giri ad 11 dalla fine. Ultimi dieci giri di fuoco. Russel ed Hamilton in testa tallonati da Perez, Sainz e Leclerc. E dietro Alonso, Verstappen, Ocon, Bottas. Finale thrilling: Russell mantiene 1”257 su Hamilton. Mercedes in gran spolvero. Dietro la Ferrari di Sainz. Vittoria limpida di Russell ,la prima della carriera.

SPETTACOLO DI FORMULA 1 AD INTERLAGOS

Sabato il circuito tra i due laghi artificiali aveva offerto duelli emozionanti con l’inedito successo di Russell che ha intascato 8 punti francamente inattesi e soprattutto incassato la soddisfazione di spodestare Verstappen dominatore delle precedenti due.

Sprint. Giornata memorabile per il giovane pilota inglese che ha battuto il Tulipano interstarditosi con le gomme medie mentre tutti gli altri, saggiamente, optavano per le soft. Morale: Russell ha vinto la mini-gara di 24 giri, l’olandese è arrivato quarto con un distacco di 10”4. Un secondo appena prima dello scudiero Perez. Colpa della scelta sbagliata.

GRAN FINALE AD ABU DHABI IL 20 NOVEMBRE

Ultima gara del campionato di F1. negli Emirati arabi, nel circuito realizzato sull’isola di Yas Marina, 30 minuti da Abu Dhabi, metropoli di 1,5 milioni di abitanti.