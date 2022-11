Blitz dice

Ora anche il candidato in pectore del Destra-Centro alla guida della Regione Lazio, Fabio Rampelli, ha voluto mostrare incertezza molto dubbiosa, praticamente una crisi di coscienza di fronte all’idea di dotare Roma di un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani che li trasformi in energia e soprattutto li tolga i rifiuti dal conferimento in discarica, […]