Allerta meteo Italia: pioggia e nubifragi al Nord e al Centro, al Sud caldo oltre i 30 gradi

Allerta meteo in Italia, o almeno in una parte del Paese. Pioggia e nubifragi al Nord e al Centro. Al Sud invece ancora caldo, con punte di temperature oltre i 30 gradi.

Meteo Italia: previsioni oggi martedì 11 maggio

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi martedì 11 maggio. Una violenta perturbazione attacca il Nord e la Toscana con rovesci, temporali, possibili nubifragi, più debolmente e con precipitazioni a carattere sparso Umbria, Lazio, Marche e Sardegna. Tempo maggiormente asciutto e decisamente soleggiato al Sud, qui con clima estivo, soprattutto in Puglia dove si toccheranno i 33 gradi. Temperature in sensibile diminuzione dove agirà il maltempo.

Allerta meteo: piogge e temporali al Centro e Nord Italia

Una perturbazione che sta facendo il suo ingresso in Italia porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo.

Precipitazioni diffuse, che localmente saranno anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Liguria e Toscana. Atteso anche il persistere delle precipitazioni su Valle d’Aosta e Piemonte. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di martedì 11 maggio una allerta arancione su parte di Piemonte e di Lombardia.

Maltempo Piemonte: strade allagate in Val di Susa

Primi disagi a causa del maltempo in Piemonte, dove è allerta arancione per le piogge che stanno innalzando i corsi d’acqua fino alla soglia di criticità ordinaria della piena. Strade allagate, in particolare, in Valle di Susa: a Bardonecchia il piazzale del Melezet è stato sommerso da una colata di acqua e fango proveniente dalla montagna. Problemi anche sulla statale 24, tra Gravere e Chiomonte. Sulla statale 335, invece, alcune pietre si sono staccate da una parete rocciosa e sono state rimosse dai vigili del fuoco.