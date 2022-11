Previsioni meteo per i prossimi giorni: piogge e temporali per tutta la settimana (foto Ansa)

Il maltempo si sta abbattendo sull’Italia. Le perturbazioni, che ieri hanno colpito il centro-nord, nelle prossime ore si sposteranno verso il centro-Sud.

Le previsioni

E’ arrivato dunque l’Autunno, quello vero, con temperature massime intorno ai 15 gradi al Centro-Nord, localmente intorno ai 20°C al Sud. In pratica una decina di gradi in meno rispetto ai valori tardo estivi che si registravano fino al 3-4 novembre. In dieci giorni è cambiato tutto, è arrivata anche la neve sulle Alpi fino ai 1300 metri.

Il weekend

L’unico giorno della settimana decisamente più asciutto sarà giovedì:. Venerdì e sabato infatti è previsto di nuovo maltempo forte su gran parte dell’Italia. Infine, vediamo la tendenza per la prossima settimana e per il prosieguo di novembre: previsti ancora ombrelli aperti, anche grandi, con l’arrivo di potenziali nubifragi. Se la tendenza venisse confermata, novembre 2022 potrebbe far registrare, sulla maggior parte delle zone italiane, piogge superiori al cumulato gennaio-ottobre. In altre parole la pioggia dei prossimi 15 giorni potrebbe essere superiore a quella caduta nei primi 304 giorni del 2022.