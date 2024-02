La sinistra vince al centro, ricordate la lezione di Clinton, Blair e prossimamente di Starmer, in negativo quella di Corbyn.

Una volta Tony Blair a un congresso del partito laburista disse a un paio di rifondarole della sinistra-siistra inglese: “Ricordate che l’alternativa non è fra il mio governo e quello dei vostri sogni ma fra il mio governo e quello della destra”. Got it Schlein?