“Tra 5 anni parleremo con i nostri defunti tramite un’app di intelligenza artificiale, e nessuno visiterà più un cimitero”

Una professoressa dell’Università di Cambridge prevede che, tra qualche anno, smetteremo di andare nei cimiteri e parleremo semplicemente con i nostri defunti tramite app generate dall’intelligenza artificiale

Emilio Fede in condizioni critiche: con l’ex direttore del Tg4, 94 anni, ci sono le due figlie

Emilio Fede si aggrava: le sue condizioni sono critiche

Ha 94 anni, è ricoverato nella rsa San Felice a Segrate

L’ultimo sondaggio politico: FdI torna sopra il 30%, calano PD (-0,4%) e M5s (-0,1%)

Record occupati, fu vera gloria? Ha inciso più Fornero che Meloni: over 50 assunti, donne e giovani al palo

Meloni democristiana? Il grande gioco di Giorgia: convertita da fascista a moderata o è solo tattica elettorale?

Mediobanca – MPS, ultime battute? Monte Paschi di Siena mette sul tavolo un assegno di 750 milioni

Venezia82 Marco Bellocchio con la serie “Portobello” sul caso Tortora

Un errore che ha infangato e compromesso la carriera e la vita, del popolare conduttore Rai interpretato da Fabrizio Gifuni. Si vedrà solo nel 2026 sulla nuova piattaforma Hbo Max.

Maltempo, fiumi ingrossati in Liguria, danni nel veronese: allerta arancione su Veneto e Lombardia | Nubifragio a Genova | Sfollati e strade chiuse

Lo spin-off di The Office punta i riflettori sulla sfortunata redazione

Dalla carta straccia al clickbait: la rappresentazione di un settore in ginocchio fatta dal Paper è dolorosa da guardare come giornalista

The Paper è una sitcom americana di mockumentary creata da Greg Daniels e Michael Koman. La serie è un seguito e spin-off della serie americana di mockumentary The Office, originariamente trasmessa sulla NBC dal 2005 al 2013. The Paper avrà come protagonisti Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore e la sua prima messa in onda su Peacock è prevista per il 4 settembre 2025.

Il prezzo dell’oro balza al massimo storico, superando i 3.500 dollari e raggiungendo un nuovo record.

La debolezza del dollaro e le aspettative di un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti spingono il metallo prezioso

Lunga cavalcata dei prezzo dell’oro in mezzo secolo: dai 20 dollari l’oncia del 1970 a oggi

La sterlina scende mentre i costi di prestito a lungo termine del Regno Unito raggiungono il livello più alto dal 1998

Putin: “La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l’Europa, chi lo dice è incompetente o provoca”

Cina, una strada di montagna da incubo: 458 metri e 18 tornanti, ma per i residenti è una risorsa indispensabile

La Cina presenterà le armi statunitensi in grado di distruggere le navi durante una parata militare

Le immagini mostrano decine di droni e missili durante le prove, tra cui il proiettile ipersonico YJ-17, che sarà presto svelato

La Royal Navy sperimenta i droni per i trasferimenti nave-nave

La Norvegia ordina 5 fregate in Gran Bretagna, delusa la Francia. Fincantieri, dal militare progetti per 4 miliardi

Per la britannica Bae mega contratto da 13,5 miliardi di dollari. Il gruppo italiano in corsa per i sommergibili polacchi. La Danimarca in cerca di collaborazioni

Secondo i dati preliminari, 1,2 milioni di immigrati sono scomparsi dalla forza lavoro degli Stati Uniti sotto Trump

Ora Trump intima a Big Pharma di mostrare i dati sui vaccini anti Covid. “Fu un successo, giustificatelo!”

“L’imbarcazione è andata in avaria e alcuni migranti sono stati uccisi e buttati giù in mare”

Orrore alle Isole Canarie: “migranti assassinati e gettati in mare dopo un guasto alla barca”

Emergono notizie terrificanti sulla morte di circa 70 migranti che cercavano di raggiungere le Canarie

Nestlè licenzia in tronco il Ceo Laurent Freixe, colpevole di essersi innamorato di una collega

7 ottobre, Festival Nova doveva essere cancellato. Report Idf, colonnello sul posto un’ora prima del massacro

Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir contro l’Europa: “Proverà il terrorismo in prima persona”

Sudan, enorme frana travolge un villaggio nel Darfur: più di mille i morti

La figlia di Candice Bergen e Louis Malle, Chloe, è la nuova direttrice di Vogue US dopo Anna Wintour

La Germania rischia di deragliare sui binari dell’idrogeno green

Senza un’accelerazione drastica, la tanto decantata “Hydrogen Economy” resterà uno slogan da conferenza stampa

Ex Ilva, Urso a Genova: “La città ha detto sì al piano di decarbonizzazione e al forno elettrico”

Casi in calo ma un nuovo vaccino diventa obbligatorio: cosa sta succedendo davvero negli ospedali italiani

Gatto ucciso a calci da un gruppo di ragazzini. La proprietaria: “Che divertimento avete provato?”

Ecco chi è il gestore di Phica.eu, indagini su un 45enne italiano di Scandicci

Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo il maltempo torna il sole: temperature nella media

Meteorologo esce con l’ombrello per cercare il gatto durante un temporale: un fulmine lo sfiora

Bari come Chicago? Il viceministro della giustizia Sisto propone l’esercito in città, come Trump

Il video dell’uomo che cammina nudo sotto la pioggia in pieno centro a Bergamo

Le foto dell’omicidio di Chiara Poggi sparite dal fascicolo: mancano delle immagini scattate nel villino di via Pascoli

Schianto in moto dopo il compleanno, morti due ragazzi di 22 e 27 anni

Cane spaventa le vacche che travolgono una coppia di anziani, muore un uomo di 85 anni

Ragazzo senza patente prende l’auto della madre poi travolge e uccide un ciclista

Muore colpito da un fulmine mentre portava la ciotola al cane in giardino

Giusto licenziare un ultras se i reati recano disvalore morale, anche fuori dal lavoro: lo dice la Cassazione

Calciomercato, chiusura col botto: tre colpi da scudetto messi a segno da Inter, Juve e Milan. Donnarumma al City

“Sono venuto per il calcio, sono rimasto per di più”: Ronaldo protagonista della campagna turistica saudita

Sinner-Musetti, è derby azzurro | Travolto Bublik | “L’ora della vendetta”

Sinner e Musetti, sarà derby ai quarti di finale degli Us Open. Jannik ha battuto Bublik, Lorenzo ha demolito Munar

Lookman resta all’Atalanta (da scontento), ecco gli scenari per il futuro

L’oroscopo del 3 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

