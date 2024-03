Le Br e la rivoluzione delle brigate rosse che ammazzzavano o gambizzavanp secondo le loro folli sentenze di morte brava gente e padri di famiglia le andava bene, una protesta di giovani contro il suo sospiro su Twitter per la morte di Barbara Baòzerani (6 ergastoli ma libera da 12 anni) non le va proprio giù, è “intimidazione squadrista”. Ancora polemica attorno a Donatella Di Cesare professoressa di filosofia nostalgica della rivoluzione, per sua e nostra fortuna mancata.

da Cronaca Oggi

I giovani di FI interrompono il corso di Di Cesare, la docente: “Non ci sono condizioni per lezioni”