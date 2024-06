Meloni double face, detestata in Italia, apprezzata in America e Germania

Meloni detestata da una maggioranza in Italia (sinistra più alleati), caso di statista per americani e tedeschi che la vedono bilancia in Europa, addirittura Gran Sacerdotessa della Destra. Il che non ne diminuisce la pericolosità in Italia, è più brava di Mussolini, che andò al potere, non lo dimentichiamo, non solo per i manganelli e l’olio di ricino o per la legge Acerbo, ma anche per l’incapacità e i madornali errori di socialisti, comunisti, cattolici e destra moderata, da Giolitti in giù, per non parlare della complicità del re.

da Cronaca Oggi