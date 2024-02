Non sottovalutate l’Italia, scrive un autorevole giornale tedesco. L’industria italiana non è solo moda, vino e olio d’oliva, ma soprattutto acciaio, macchinari, prodotti chimici e farmaceutici. E, aggiungiamo, componentistica per la grande industria germanica. Il che poi spiega le difficoltà della economia italiana, che subisce i riflessi e i riflussi della crisi della economka tedesca.

Ma l’Italia non sottovaluti i danni fatti dai governi che continuano a perdere treni.