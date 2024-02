Germania in recessione, gli amichetti francesi di Meloni, Nizza Imperia e Cuneo si alleano, la verità sull’Europa

Germania in recessione e gli amichetti francesi di Giorgia Meloni, mentre Nizza, Imperia e Cuneo si alleano per una super regione e finalmente qualcuno (De Vries) dice la verità sull’Europa.

da Cronaca Oggi

Germania in recessione nel 2023, perché? gli amichetti francesi di Meloni: “Il Nord d’Italia alla Francia”

Germania in recessione nel 2023. Annata nera per l’industria

Cosa succede all’economia della Germania e perché il paese si è fermato? Le conseguenze per l’Europa

Europa in recessione, ci ha rovinato la Germania: la follia dei limiti di bilancio, gli effetti della sacrosanta guerra in Ucraina

Giorgetta attenta agli amichetti, questo vuol smembrare la tua e nostra Nazione…Eric Zemmour, nuovo alleato di Meloni in Europa: “Il Nord d’Italia sarebbe dovuto essere nostro, per una grande Francia”.

Ma è la Francia che è una estensione del Nord Ovest e della Liguria, ma quello è un povero scemo. Dice che “non c’è differenza tra Milano e Nizza”, non sa che Nizza era italiana, anzi genovese e che c’è nato Garibaldi, fu data da Cavour alla Francia in cambio dell’aiuto di Napoleone III pr la seconda guerra di indipendenza. Ma questo conta poco per i fascisti, il loro motto è “me ne frego”.

Conta anche poco che per i nizzardi passare con la Francia fu una fortuna, ve ne rendete conto se andate in Costa Azzurra passando per la nostra Riviera.

Intanto, quatti quatti, i sindaci di Nizza e Imperia e il presidente della Provincia di Cuneo sognano una super regione a cavallo delle Alpi. Sede a Nizza e presidenza a turno, ecco la ricetta del sindaco Estrosi per la futura regione transfrontaliera

Meloni’s dream…Azerbaijan, Aliyev si conferma presidente con il 92 per cento dei consensi

Catherine De Vries, tra i massimi studiosi di politiche comunitarie, titolare di cattedra alla Bocconi:“Per gli agricoltori l’Europa è una tecnocrazia lontana

”L’ascesa dei partiti di estrema destra in Europa si spiega così. 1. l’incertezza economica, aumentata dalla crisi dell’inflazione, 2. il problema dei flussi migratori, che viene politicizzato. 3. si vedono ora gli effetti delle misure di austerità introdotte in Europa a cavallo della grande recessione e che hanno impattato sull’offerta e la qualità dei servizi pubblici.

“Lo stile di vita [europeo] è messo a rischio dalle scelte di quella che considera una élite tecnocratica

”.Quando questo avviene aumenta nei cittadini la percezione di distanza dallo Stato e quindi il supporto per l’estrema destra con il suo messaggio anti-migranti e anti-establishment”.