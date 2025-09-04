Trump è vivo ma c’è chi non ci crede, alla grande parata cinese, Putin con Xi e Kim parla di immortalità ma i medici forse hanno trovato la cura per l’Alzheimer.

Il presidente Trump è vivo. Internet era convinto del contrario.

Nel mondo della salute presidenziale, la sfiducia e le speculazioni sono così diffuse che persino la rassicurazione online di Trump sul fatto di stare bene è stata immediatamente spacciata per un insabbiamento.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sfiorano il 5% mentre aumentano i costi di prestito globali Il rendimento dei titoli del Tesoro trentennali è salito a quasi il 5% per la prima volta da luglio, sottolineando le preoccupazioni degli investitori circa le tendenze fiscali degli Stati Uniti e l’inflazione elevata

Il video della valigia che viene lanciata dalla finestra della Casa Bianca

Xi Jinping alla parata militare cinese: “Il mondo deve scegliere tra pace e guerra”. Il sarcasmo di Trump: “Salutate Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro di noi”

Xi Jinping con Putin e Kim alla parata sulla Tienanmen davanti alla Città Proibita

Xi proietta il suo potere alla parata militare con Putin e Kim

Putin, Xi e Kim discutono di immortalità e di “sostituzione continua degli organi”…

Putin, Xi e Kim nel momento più agghiacciante di sempre al microfono mentre i despoti discutono di “sostituzione di organi per raggiungere l’immortalità

Il momento è stato immortalato in una diretta streaming mentre i tre uomini camminavano insieme a un gruppo di altri leader mondiali.

Vlad, Xi e Kim guidavano il gruppo mentre si recavano ad assistere alla più grande parata militare mai realizzata in Cina.

La trasmissione mostrava i tre despoti discutere di come la biotecnologia avrebbe potuto far vivere gli esseri umani fino a 150 anni.

Putin, già allora, ipotizzava che ripetuti trapianti di organi avrebbero potuto permetterci “forse persino di raggiungere l’immortalità”.

Intanto cominciamo con bere acqua al mattino appena svegli

Alzheimer, ripristinata la memoria: svolta storica, la scoperta che potrebbe cambiare il destino della malattia

Da “gruppo di potere” a “papà despota”: 5 momenti del linguaggio del corpo rivelano chi aveva REALMENTE il potere tra Kim, Xi e Putin

Kim Jong Un porta la figlia in Cina e alimenta le chiacchiere sulla successione

L’esercito israeliano avanza ulteriormente nella città di Gaza, costringendo a ulteriori sfollamenti

Mercoledì l’esercito israeliano si è addentrato ulteriormente nella città di Gaza, con soldati e carri armati che si sono spinti fino a Sheikh Radwan, uno dei quartieri più grandi e affollati del centro urbano.

Israele dichiara “terra statale” 45 ettari di Cisgiordania e attacca i caschi blu in Libano con i droni

Lo Shin Bet sventa il piano di Hamas per assassinare il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano

Il gruppo terroristico intendeva usare droni esplosivi per assassinare Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit

Inizia la “giornata dei disordini” in Israele, bruciati cassonetti e pneumatici nei pressi della casa di Netanyahu

Il video degli attivisti che lanciano della vernice rossa contro un cantante israeliano

Siria, tornano libere le quaranta donne australiane “spose Isis” segregate in un campo profughi

Il Burkina Faso ha reso illegale l’omosessualità: si rischia una pena detentiva di 5 anni

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro a processo: “Tentò golpe per istituire la dittatura”

La Finlandia rimuoverà la svastica dalla bandiere dell’aeronautica

L’autunno caldo di Palazzo Chigi: perché Giorgia Meloni vuole Chiocci come nuovo portavoce

Elly Schlein: “Ringrazio Emiliano per aver deciso di non presentarsi in Puglia, il nostro uomo è Decaro”. Resta il nodo Vendola

“Che figura di m…”, lo storico fuorionda di Emilio Fede diventato un meme

Processo a Ciro Grillo, salta la sentenza: è morto il figlio del giudice

Ponte sullo Stretto strategico per la Nato? L’amico americano non abbocca, stop a Salvini e “contabilità creativa”

Salvini, Vannacci etc. “super eroi” in mostra a Civitanova Marche. Il sovranismo estetico genera mostri IA

“Vannacci tua”, CasaPound risponde con striscioni in tutta Italia all’europarlamentare della Lega favorevole allo sgombero di via Napoleone III a Roma

l video della sindaca che si scaglia contro l’opposizione: “Parlo io, chi perde sta zitto, chi vince le elezioni può parlare”

Che tempo farà nei prossimi giorni? Il ritorno dell’anticiclone: sole da Nord a Sud per oltre una settimana

Bornasco (Pavia), sposo stroncato da un infarto durante la festa del suo matrimonio

Collegno, padre entra in campo e picchia portiere 13enne della squadra avversaria: spunta il video shock

Gattino buttato dentro una campana per la raccolta del vetro, salvato dai vigili del fuoco

Impagnatiello uccise Giulia ma senza premeditazione, il topicida per farla abortire. I perché della sentenza

Grado, bimba tedesca di 4 anni muore annegata in mare: era in vacanza con i genitori

Due escursionisti sorpresi da una violenta tempesta, il rifugio lascia fuori la loro cagnolina: “Non è mica un bambino”

Donna di 40 anni muore soffocata con un pezzo di brioche

Mangia una mozzarella e muore soffocata durante il pranzo

Bambino cammina sulla monorotaia di un parco divertimenti a 30 metri di altezza: il video del salvataggio

Badante moldava si ubriaca e maltratta anziana, poi aggredisce i carabinieri

Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate mamme

ChatGpt, in arrivo il controllo parentale dopo il suicidio di un sedicenne americano

Notte azzurra a New York con la sfida stellare Sinner-Musetti, il derby mai visto vale la semifinale degli Us Open

Drake scommette 300mila dollari sulla vittoria di Sinner agli Us Open

A quanto ammontano le entrate erariali da gioco d’azzardo

Us Open, tifoso tenta di rubare dalla borsa di Sinner: la reazione del tennista

La nazionale di basket vola agli Europei, battuta anche la Spagna 67-63. Azzurri ad un passo dal primo posto del girone

L’oroscopo del 4 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

