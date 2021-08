Salvini in versione “vu cumprà”, il murale apparso a Taormina (foto Ansa). Lui: “Italia razzista? Sciocchezze”

Taormina, il murale di Matteo Salvini con la pelle scura. Il segretario della Lega è raffigurato come se fosse un venditore ambulante di quelli che girano le spiagge italiane, con collanine, cerchietti e ninnoli vari.

Salvini “vu cumprà”

L’opera è di Tvboy, mostrata sul suo profilo Instagram, intitolata dallo stesso street artist, “Matteo il vu cumprà”.

Il segretario delle Lega: “Italia Paese razzista? Sciocchezze”

E mentre appare il murales con Salvini in versione venditore ambulante, il leader della Lega interviene dal gazebo in cui si stanno raccogliendo le firme per i referendum sulla giustizia posizionato a Cisterna di Latina.

Salvini parla di razzismo: “Quando uno dice che l’Italia è un Paese razzista, dice una delle sciocchezze più incredibili. Penso che l’Italia sia il Paese più generoso, più accogliente, più solidale che esista sulla faccia della Terra”.

“Perché i nostri nonni sono emigrati, hanno portato nel mondo lavoro, cultura e ricchezza. Ma nessuno ai nostri nonni regalava una casa, un lavoro o una cittadinanza gratis. L’Italia dà diritti, ma chiede rispetto. Se arrivi in Italia rispetti la nostra storia, la nostra cultura, la nostra religione, il nostro modo di essere, di vivere e di mangiare” (video: Agenzia Vista/Alexander Jakhangiev).