E’ morto Michael Gambon, il professor Albus Silente di Harry Potter: aveva 82 anni

E’ morto Sir Michael Gambon, volto del professor Albus Silente in sei degli otto episodi della iconica saga di Harry Potter, è morto all’età di 82 anni in ospedale dopo aver contratto una polmonite.

Addio a Michael Gambon, il professor Silente di Harry Potter

La famiglia dell’attore ha condiviso la straziante notizia in un comunicato: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon”, hanno scritto la moglie Anne e il figlio Fergus. “Amato marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite. Michael aveva 82 anni. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di sostegno e amore”.

I fan devastati si sono riversati sui social per rendere omaggio all’attore, scrivendo: “Che triste notizia: una leggenda della recitazione e così tanto amata. Sir Michael Gambon sarà ricordato per così tanti grandi ruoli”. Mentre un altro ha commentato: “Non Silente. RIP Sir Michael Gambon. I Millennials sono in lutto.” Un terzo ha scritto: “Che triste notizia. Riposa in pace, Michael Gambon”.

La carriera di Michael Gambon

La carriera dell’attore britannico di origine irlandese è durata quasi cinquant’anni. Gambon ha vinto quattro BAFTA, due RTS Awards e un Olivier. Tuttavia, è meglio conosciuto dai fan di Harry Potter per il suo ruolo di Professor Albus Silente nella serie di JK Rowling dal 2004 al 2008, subentrando all’attore originale Richard Harris dopo la sua morte.

Ha recitato in moltissimi film, i più famosi: Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton, The Good Shepherd – L’ombra del potere di Robert De Niro e Il discorso del re di Tom Hooper.