Johnny Depp ha vinto: Amber Heard lo ha diffamato: è questo il verdetto della giuria del processo di Fairfax in Virginia. Un verdetto raggiunto dopo sei settimane di processo e 13 ore di deliberazioni in camera di consiglio.

Johnny Depp ha vinto al processo per diffamazione contro Amber Heard

L’attore americano è ancora in Gran Bretagna e poco prima della lettura del giudizio a lui favorevole era stato fotografato in un pub di Newcastle.

Depp aveva fatto causa all’ex moglie chiedendo “almeno” 50 milioni di dollari di danni sulla scorta di un op-ed da lei firmato sul Washington Post nel 2018.

L’articolo, intitolato “Ho parlato contro la violenza sessuale e dovuto far fronte all’ira della nostra cultura. Questo deve cambiare”, non menzionava Depp per nome.

La controquerela di Amber Heard contro l’ex marito Johnny Depp

Amber Heard aveva rilanciato con una controquerela quando un avvocato di lui aveva definito le sue accuse “un imbroglio”.

L’attrice dovrà pagare all’ex marito 15 milioni di dollari di danni per averlo diffamato: una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall’attore ma pur sempre gigantesca e più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio.

Anche Johnny Depp dovrà risarcire Amber Heard, seppure in misura minore di quanto toccherà a lei. I giurati hanno assegnato infatti all’attrice un compenso di 2 milioni di dollari per quando l’avvocato dell’ex marito ha definito “un imbroglio” le sue accuse.

La reazione di Amber Heard dopo la sentenza a favore di Johnny Depp

“La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola”, ha detto Amber Heard dopo il verdetto. “Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito“, ha detto l’attrice osservando che il verdetto rappresenta “un ritorno all’epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata”. “La giuria mi ha ridato la vita”, le parole di Johnny Depp.

Il processo di Amber Heard contro Johnny Depp

Il processo ad altissimo contenuto mediatico è durato sei settimane durante le quali Depp e la Heard si sono fatti a pezzi a vicenda descrivendo, da opposti punti di vista, un matrimonio degli orrori a base di violenze reciproche sotto gli effetti della gelosia di lui, dell’alcol e della droga.

Amber e Johnny, che si erano conosciuti nel 2011 sul set di “The Rum Diary”, si erano sposati nel 2015, ma l’unione era naufragata quasi subito e nel 2016 lei aveva chiesto il divorzio ottenendo anche un‘ingiunzione della magistratura per evitare che l’ex marito le si potesse avvicinare.

Chiedendo “almeno” 50 milioni di dollari di danni, Depp ha accusato la Heard di avergli distrutto la carriera e la reputazione con un editoriale sul Washington Post uscito nel dicembre 2018 in coincidenza con il suo film “Aquaman”.

Nell’articolo, scritto in realtà da avvocati dell’organizzazione per i diritti civili American Civil Liberties Union, Amber si era definita “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica”.

Dopo oltre un anno di schermaglie legali, l’attrice aveva contro-querelato Depp, affermando di esser stata diffamata a sua volta quando un avvocato di lui, Adam Waldman, aveva definito “un imbroglio” le sue accuse.

Johnny Depp a Londra per suonare con Jeff Beck

Johnny Depp non è stato presente alla lettura del verdetto perché si trova ancora in Gran Bretagna dove ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra.

“A causa di impegni di lavoro presi prima del processo, fisicamente non sarà in aula, ma si collegherà per guardare l’esito della vertenza dal Regno Unito”, aveva detto una fonte vicina all’attore.

Depp fotografato in un pub poco prima del verdetto

Johnny Depp è stato poi fotografato in un pub di Newcastle poco prima del verdetto. “La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà”, aveva detto un portavoce di Amber Heard commentando l’assenza dell’ex marito dall’aula di Fairfax in Virginia.

Una piccola folla, nulla rispetto alle giornate “calde” del processo, si è radunata fuori dalla corte. Una donna aveva in mano un cartellone decorato con cuoricini e la scritta “Giustizia per Johnny”.