Roberto Russo, chi è il marito di Monica Vitti: dove e quando è nato, che lavoro fa, vita privata

Roberto Russo era il marito di Monica Vitti, l’attrice morta oggi, 2 febbraio 2022, dopo anni di malattia. Ma chi è Roberto Russo?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Roberto Russo, marito di Monica Vitti

Nato a Roma il 28 novembre del 1947, Roberto Russo è un regista, sceneggiatore e fotografo italiano.

Nel 1984 ha vinto il David di Donatello come miglior regista emergente per l’opera prima Flirt (1983), con Monica Vitti come protagonista principale.

Il filma è la storia di una coppia di mezza età che l’immaginazione dell’uomo rende un ménage à trois.

Roberto Russo e Monica Vitti: un grande amore nonostante la differenza d’età

Proprio quel film vide la nascita della storia d’amore tra Russo e Vitti, nonostante la differenza d’età. Lui aveva 36 anni ed era agli esordi della carriera, lei ne aveva 52 ed era già molto nota.

Insieme Russo e Vitti realizzarono diversi altri film e spettacoli teatrali, tra cui Francesca è mia, uscito sul grande schermo nel 1986. Il film racconta di un amore non corrisposto che finisce in femminicidio.

Per entrambi i film Russo ha affidato le musiche a noti cantautori italiani. Per il primo si è rivolto a Francesco De Gregori, che compose per l’occasione La donna cannone. Per il secondo a Tullio De Piscopo.

Figli, la relazione con Monica Vitti e il matrimonio: la vita privata di Roberto Russo

Il 28 settembre 2000 ha sposato in Campidoglio Monica Vitti.