ROMA – La Fox sta producendo una nuova versione del film cult “Mamma ho perso l’aereo” (titolo originale Home Alone). Questa volta al posto di un bambino ci sarà un ragazzo amante della marijuana.

La storia, infatti, è incentrata su un ragazzo che coltiva marijuana e che perde l'aereo per la sua consueta settimana bianca durante le feste di Natale. Per consolarsi abusa del suo prodotto e quando è bello che andato crede di sentire qualcuno che cerca di entrare in casa sua. Effettivamente si tratta di ladri a cui lui, alimentato dalla paranoia da droga, si prepara a dare battaglia.