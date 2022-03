Alexander, pagato per guardare i Simpson e... mangiare ciambelle: "E' il lavoro dei miei sogni"

Guardare Simpson e mangiare ciambelle vegane. Questo il duro lavoro di Alexander Townley, ventiseienne di Nottingham, che per un anno dovrà vedersi tutte le puntate dei Simpson. Un duro lavoro, quello di Alexander, ma qualcuno lo dovrà pur fare.

L’offerta di lavoro

Alexander sarà pagato per guardare e analizzare in un anno tutti e 717 episodi della serie creata da Matt Groening con tanto di una fornitura di ciambelle vegane gratuita.

Alexander, che come riferito al Mirror, sarà pagato con 5mila dollari ha scoperto l’annuncio grazie al fratello. Fratello che probabilmente ora terrà compagnia al buon Alexander.

Le parole di Alexander: “E’ il lavoro dei miei sogni”

“Sono un vero della serie è il lavoro dei miei sogni – ha spiegato, come riporta Today – Per questo lavoro, devo analizzare ogni episodio come un critico, e ogni settimana ricevo ciambelle vegane gratis. I Simpson mi piacciono da sempre, sono il riflesso della società e ironizzano sui suoi stereotipi (…) Devo scrivere ogni piccolo dettaglio, ad esempio la frase che scrive Bart sulla lavagna o la scenetta della famiglia davanti alla tv nella sigla, cose che cambiano ogni volta. Ci sono state settimane in cui ho guardato fino a 30 episodi al giorno, e vi assicuro che è mentalmente stancante”.