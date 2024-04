Con lo sperma del figlio morto di cancro a 27 anni, Ana Obregon, una donna spagnola di 69 anni, ha fatto nascere una bambina e poi la adottata. Al suo primo compleanno ha proclamato sui sociali: “Sei una copia del tuo Padre desiderato da quel cielo che confina con l’eternità.

Ana Obregon, 69 anni, è diventata mamma-nonna l’anno scorso dopo aver dato al mondo una figlia tramite maternità surrogata e ha annunciato che il padre della bambina era il suo defunto figlio, Aless Lequio. Il figlio di Ana è morto di cancro all’età di 27 anni nel 2020 e prima di morire ha congelato un campione di sperma nella speranza che un giorno potesse diventare papà.

La mamma, racconta Zahna Eklund sul Mirror, voleva onorare “l’ultimo desiderio” di Aless, quindi ha utilizzato il campione di sperma per avere un bambino tramite madre surrogata. Nel marzo dell’anno scorso è nata la piccola Anita e la bambina ha appena festeggiato il suo primo compleanno – con Ana che dice di essere una “copia” di suo padre.

Nel suo post ha scritto: “Anita, oggi compi un anno. Posso solo ringraziarti per aver riempito di luce il mio cuore sommerso nell’oscurità più profonda e mutilato da un dolore immenso. Grazie tu per il tuo sorriso, i tuoi balbettii, i tuoi gattonamenti e i primi passi. Grazie per avermi guardato con lo stesso amore con cui mi guardava tuo padre. Mai nessuno mi aveva guardato in quel modo.

“Sei una copia del tuo Padre desiderato da quel cielo che confina con l’eternità. Un giorno ti racconterò com’era il tuo Papà, nobile, generoso, coraggioso, solidale, divertente, amorevole, con una tenerezza di ragazza pazza che provocava amore in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di amarlo.

“E tu sarai la stessa, Anita. Mio piccolo angelo di luce, stasera spegnerai la candela nel tuo sogno con il tuo papà mentre io ti abbraccio morendo d’amore.”

Ana ha confermato l’esistenza del padre di sua figlia subito dopo la sua nascita, l’anno scorso, quando ha rivelato che la bambina è in realtà sua “nipote”. L’attrice non è la madre biologica di Anita, ma Ana ha adottato la bambina dopo la sua nascita, quindi ora è la madre legale di Anita.

La bambina è nata in un ospedale di Miami, negli Stati Uniti, e si ritiene che sua madre biologica sia una donna cubana che vive in Florida. Ana ha scelto di sottoporsi al processo di maternità surrogata negli Stati Uniti poiché la maternità surrogata è illegale in Spagna, ma adottare un bambino nato all’estero è legale.

Da allora Ana ha detto che non escluderebbe di accogliere altri figli di Aless nel mondo usando gli stessi metodi, poiché affermava che era il suo “desiderio” avere cinque figli.