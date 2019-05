AMBURGO – A chi non è mai capitato di dimenticare oggetti preziosi su un taxi? Per una coppia di Amburgo però lo spavento è stato immensamente più grande. Motivo? Il fagottino di inestimabile valore dimenticato a bordo dell’auto era in realtà il loro figlioletto appena nato. La coppia, di ritorno dall’ospedale dopo il parto, ha chiuso le portiere un attimo prima di accorgersi che mancasse qualcosa all’appello. L’insolita disavventura è raccontata sulla pagina Facebook della Polizia di Amburgo.

Inutile la corsa del papà al seguito del taxi, nella speranza di riuscire a fermarlo: il tassista è andato via a tutta velocità senza rendersi conto di nulla. Sono seguite ore di panico con la coppia in costante contatto con la polizia e la compagnia dei taxi. Proprio in quel momento, infatti, l’autista è andato in pausa pranzo lasciando il taxi in sosta nei pressi dell’aeroporto e il pargoletto che dormiva ignaro sui sedili posteriori dell’auto.

Solo una volta rientrato in servizio, il tassista si è reso conto dell’insolito passeggero a bordo. Immediata la chiamata alla polizia, che ha quindi rintracciato i genitori in apprensione e riunito la sventurata famiglia. Nessuna conseguenza per il piccolo che, visitato da personale sanitario, è risultato essere in buono stato di salute

Così, mentre la coppia contattava la polizia e la compagnia di taxi, il tassista andava a pranzo e lasciava l’automobile nei pressi dell’aeroporto con il neonato che dormiva beatamente sui sedili posteriori. Una volta tornato dalla pausa, si è accorto del bimbo e ha quindi chiamato il personale sanitario, che si è limitato ad accertare il buono stato di salute del neonato. La polizia, una volta rintracciati i genitori, ha riconsegnato il figlio alla coppia. (Fonte: Facebook)