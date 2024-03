Un violento duplice assassinio con un uomo che ha ucciso una coppia mentre c’erano bambini in casa e poi ha mutilato i genitali di una delle sue vittime dicendo “Romeo e Giulietta possono morire insieme” morirà dietro le sbarre. Marcus Osborne è stato condannato all’ergastolo per il depravato omicidio della sua ex, Katie Higton, e del suo nuovo partner Steven Harnett, che aveva attirato in una casa prima di pugnalarlo a morte in un crimine motivato da “gelosia sessuale”.

Katie e Steven avevano trascorso una serata al cinema nel maggio dello scorso anno quando Osborne si intrufolò nella casa di Katie – che stava osservando da giorni – e attese il loro ritorno.

L’assassino, 34 anni, descritto da una delle madri della vittima come “non degno di essere chiamato uomo”, è stato condannato all’ergastolo venerdì dopo essersi dichiarato colpevole dei due omicidi. Osborne ha anche ammesso il sequestro e lo stupro di un’altra donna che si trovava nella casa in quel momento per accudire i bambini.

Il doppio delitto faceva seguito a una precedente relazione con Katie, 27 anni, terminata settimane prima perchè lui era controllante e violento, con Katie terrorizzata che cercava di denunciarlo alla polizia solo pochi giorni prima dell’omicidio. Ha inviato alla vittima un messaggio cinque giorni prima della sua morte minacciandola: “Ti finirò”.

Katie ha combattuto fino alla fine, ha riportando 99 ferite al corpo, comprese ferite per legittima difesa. Mentre giaceva morente, l’altra donna in casa aveva implorato di poter stare con lei, ma l’assassino le aveva detto: “Morirà da sola adesso, la puttana e Steven sarà il prossimo”.

Dettagli inquietanti che forniscono uno sguardo terrificante sul livello di violenza usata sono stati letti in tribunale, incluso che Osborne ha usato un coltello per mutilare i genitali del 25enne Harnett.

La coppia aveva preso un taxi per tornare a casa dal cinema la notte della morte mentre Osborne faceva irruzione a casa della Higton dove era presente una terza donna con i bambini.

Il pubblico ministero Jonathan Sandiford ha raccontato alla corte come Osborne avesse tenuto un coltello alla gola della donna mentre la signora Higton telefonava, dicendo alla donna di “dirle di tornare a casa”. La signora Higton è arrivata a casa da sola dopo che il signor Harnett è stato lasciato a casa sua, solo per Osborne che le è volato addosso e l’ha attaccata con un coltello.

Ha quindi utilizzato un’app di taxi sul suo telefono per prenotare un altro taxi per Harnett, inviandogli un messaggio dicendogli di venire a casa sua. Anche Harnett è stato accoltellato più volte, prima che i suoi genitali venissero mutilati.

Dopo aver compiuto gli omicidi, ha violentato l’altra donna dicendole: “Questa è l’ultima volta che farò sesso per molto tempo”. Ha anche osservato: “E’ stato veloce, ne sono bastati solo due. Romeo e Giulietta, possono morire insieme adesso”.

Il giudice Lambert ha condannato Osborne al termine di un’udienza straziante durata due giorni. Incarcerandolo a vita intera, il giudice ha detto che era stato “orgoglioso” dei suoi omicidi, mostrando a un vicino i loro corpi sdraiati uno accanto all’altro. Aveva anche tenuto in ostaggio in casa la terza vittima, violentandola e “ridendo e scherzando” sul suo crimine prima di fare il bagno. “Questo breve riassunto non riesce a trasmettere tutto l’orrore di ciò che è accaduto”, ha detto il giudice, che ha descritto l’omicidio di Katie come “un attacco spietato e prolungato contro una donna completamente indifesa”.

