A Passau in Germania, un camion ha travolto la folla. Una donna di 37 anni è morta sul colpo: la donna si trovava in compagnia della figlia 11enne rimasta ferita. Sono in tutto sei i feriti.

Camion travolge passanti: una donna morta

Il conducente del camion, un 63enne, è attualmente ricoverato in ospedale. L’incidente è avvenuto nei pressi di un punto vendita della catena di abbigliamento Woolworth. Tra le ipotesi quella che il conducente sia stato colpito da un malore ed abbia perso il controllo del mezzo.

La Polizia, al momento non fornisce altri informazioni. Un testimone, alla Bild ha raccontato: “Un camion si è schiantato contro un gruppo di persone. Nel mezzo della zona pedonale nel quartiere della stazione ferroviaria, vicino ai negozi H&M e Woolworth”. Un’altra persone ha affermato che a travolgere la folla sia stato “un camion rosso da 7,5 tonnellate”.