Per Christine Keeler, la ragazza che 60 anni fa fece cadere il governo inglese, e finì in carcere per falsa testimonianza, si avvicina la riabilitazione. Lei è morta da qualche anno ma il figlio lotta per la sua memoria.

Il figlio, Seymour Platt, che ha 51 anni, spera che entro poche settimane la Criminal Case Review Commission (CCRC) deferisca la condanna di Christine Keeler alla Corte d’Appello. Un dossier di 200 pagine dovrebbe annullare la condanna.

Christine Keeler, morta nel 2017 all’età di 75 anni, aveva 19 anni quando ebbe una relazione con il ministro della Guerra britannico dell’epoca, John Profumo. Così contribuì a fare cadere il governo Tory nel più famigerato scandalo sessuale politico di sempre.

Christine fu incarcerata per nove mesi nel dicembre 1963 in un caso giudiziario non correlato, ma la sua famiglia sostiene che la condanna era stata concepita per screditarla sullo scandalo Profumo.

Christine era stata attaccata dallo stalker Aloysius “Lucky” Gordon nell’aprile di quell’anno. Ma lui ha vinto in appello dopo che si è scoperto che lei aveva detto ai giurati che due testimoni dell’aggressione non erano presenti.

In realtà la donna sarebbe stata messa sotto pressione dai due testimoni, i quali avrebbero poi ammesso di aver assistito all’aggressione.

Seymour Platt, che ha promesso di riabilitare il nome di Christine, ha detto: “È sbagliato che sia andata in prigione, è stata sfruttata e abusata da uomini potenti. Voglio mantenere la promessa di dire la verità sulla sua vita”.

Dopo la sua relazione con Profumo e l’addetto sovietico Yevgeny Ivanov al culmine della Guerra Fredda, Christine fu etichettata come “prostituta” dalla stampa e “prostituta” dall’allora Primo Ministro Harold Wilson. Fu l’unica persona collegata allo scandalo ad essere incarcerata.

Secondo il Mirror, lo staff del CCRC ha setacciato gli archivi dell’avvocato di Christine, Jeremy Hutchinson, che implorò il giudice di non incarcerarla. E stanno interrogando eminenti avvocati collegati al caso e che potrebbero contenere indizi vitali.

Seymour Platt, che ora vive a Longford, in Irlanda, con la moglie Lorraine, 49 anni, e la figlia Daisy, 15 anni, ha aggiunto: “Sarebbe molto facile per loro respingere la cosa, ma stanno facendo tutte le domande giuste”.

“La storia di mia madre è davvero triste. Non sarebbe dovuta andare in prigione e se non fosse dovuta andare in prigione, non era una bugiarda. Se non era una bugiarda, allora la storia della vicenda Profumo da lei raccontata non può essere ignorata. Tutti gli uomini intorno a lei nel 1963 pensavano che fosse di loro proprietà.

“Hanno tutti agito con disonore. È stata sfruttata. Non credo di aver sentito il dolore della sua scomparsa finché non ho letto il documento che abbiamo compilato per riabilitare il suo nome. Se il nome di mia madre fosse riabilitato significherebbe che avevo fatto quello che mi ha chiesto di fare.

“Lo scandalo Profumo ha avuto un ruolo nella condanna di mia mamma, all’epoca era una paria. Mia madre ha scritto nel suo testamento che voleva che dicessi la verità sulla sua vita. Ci sono state alcune fantastiche storie che abbiamo ottenuto. Qualcuno mi ha contattato e mi ha detto che era andato a un mercatino dell’usato e aveva trovato un libro di ritagli del 1963 con dentro articoli di giornale su mia madre.

“Alcuni di questi sono stati utilizzati nella richiesta di grazia. Era talmente minacciata da Gordon che ha dovuto mentire sui due testimoni. Temeva che l’avrebbe uccisa la prossima volta. Ha scontato una pena per quello”.

Christine era una ballerina a Soho, nel centro di Londra, quando incontrò l’osteopata Stephen Ward. È stata introdotta alla vita dell’alta società. Nel luglio 1961 Ward la portò a un raduno in una villa in campagna, dove attirò l’attenzione di Profumo nuotando nuda.

La loro storia d’amore fu breve, ma la sua contemporanea relazione con il diplomatico russo Yevgeny Ivanov suscitò timori di una fuga di sicurezza della Guerra Fredda.

Profumo, sposato con l’attrice Valerie Hobson, cercò disperatamente di coprire le sue tracce e nel marzo 1963 dichiarò al Parlamento che non vi era alcuna “improprietà”.

Poi ha confessato di aver mentito e si è dimesso.

Nel giro di pochi mesi anche il primo ministro Harold MacMillan si dimise, ufficialmente per motivi di salute. Ward ha preso un’overdose mentre veniva processato per aver sfruttato Christine e la sua amica, Mandy Rice-Davis. Christine sposò James Levermore nel 1965 ed ebbe un figlio, James, ma il matrimonio fallì.

Nel 1971 sposò Anthony Platt e in dicembre nacque Seymour. La coppia si separò. Christine ha cresciuto da sola il suo secondo figlio, che sta scrivendo un libro sulla storia di sua madre. Morì di malattia polmonare cronica ostruttiva al Princess Royal University Hospital, a Farnborough, nel sud di Londra.