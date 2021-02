Classifica vaccini anti-Covid in Europa: l’Italia ha perso un paio di posizioni rispetto all’ultimo rilevamento del 27 gennaio. Ora è quinta nella speciale classifica messa a punto dal quotidiano inglese Daily Mail.

Numero di dosi somministrate ogni cento abitanti

In questo caso si calcola il numero di dosi per 100 abitanti somministrate nei singoli Paesi. Balza agli occhi – ma si sapeva perché i britannici hanno iniziato prima – il Regno Unito, primo con 14,42 dosi ogni 100 abitanti. La media europea, escluso il Regno Unito, dice appena 2,95 dosi ogni 100 abitanti.

Proprio mentre l’Unione Europea ha aperto un duro contenzioso con la Pfizer che ha ridotto l’approvvigionamento e ha deciso di presidiare le frontiere e l’export per non consentire “dirottamenti” verso Usa e Uk. In questo momento la via nazionale scelta dai solitari britannici sembra pagare.

L’Italia fa poco meglio della media Ue, attestandosi a 3,36 dosi ogni cento abitanti. Meglio, fanno Danimarca e Irlanda, sopra le 4 dosi, e la Spagna con percentuali vicinissime alle nostre.

Facciamo un po’ meglio anche della stessa Germania, sesta con 2,95. E, infatti, la cancelliera Merkel ha guidato la task force che annuncia un deciso cambio di rotta. Con l’ambizione di vaccinare ogni singolo cittadino tedesco entro la fine dell’estate (ovvero a pochi giorni dalle elezioni).

Classifica vaccini anti-Covid in Europa

Per questo abbandonerà le cautele circa i vaccini prodotti in Russia e in Cina: farà approvvigionamento da ogni fonte, procurerà scorte anche per il 2022. Stupiscono la Francia nelle ultime posizioni e l’Olanda fanalino di coda.

Regno Unito 14,42 dosi ogni cento abitanti

Danimarca 4,66

Irlanda 4,05

Spagna 3,44

Italia 3,36

Germania 2,95

Unione Europea 2,93

Grecia 2,79

Repubblica Ceca 2,79

Belgio 2,62

Svezia 2,52

Francia 2,52

Croazia 2,04

Olanda 1,45