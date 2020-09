La Commissione europea ha stilato una specie di classifica del contagio nel continente, dividendo i Paesi a basso, preoccupante e alto rischio.

Covid Europa preoccupa il Commissario Ue alla Salute, perché in alcuni Paesi la situazione è peggiore che a marzo. Perché le misure di contenimento non sono applicate a dovere.

Registriamo l’Italia con una punta di soddisfazione nella parte alta della classifica: stiamo vincendo, per ora, nel nostro caso il rischio Covid è basso. Promossi, insomma, per una volta (a parte il pallone) insieme alla Germania.

Covid Europa, il Commissario Ue: “In alcuni Paesi peggio che a marzo”

“La situazione del Covid-19 in alcuni Stati dell’Ue è anche peggiore del picco di marzo, questo è molto preoccupante. E significa che le misure di controllo adottate non sono state abbastanza efficaci.

O non sono state applicate. O non sono state seguite come avrebbero dovuto. Questo è chiaramente sottolineato nella valutazione del rischio che viene presentato oggi dall’Ecdc”.

Così la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, in una conferenza stampa sulla valutazione del rischio.

L’Italia è nel gruppo di Paesi che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) identifica come a “rischio complessivo basso di Covid-19 per la popolazione generale e il sistema sanitario”.

Per quanto riguarda gli individui vulnerabili (individui con fattori di rischio per la grave malattia Covid-19, come gli anziani), “poiché l’impatto della malattia in questi gruppi è molto alto, il rischio complessivo è moderato”.

Rischio basso di infezione: Italia e Germania

A seguito di un incremento dei casi in tutta Europa, nella sua analisi più aggiornata l’Ecdc ha diviso i paesi Ue e i vicini in tre gruppi, secondo la situazione epidemiologica.

Nella compagine di paesi a basso rischio con tendenza stabile, in cui “la probabilità complessiva di infezione è valutata come bassa” ci sono Germania e Italia.

La Norvegia è passata dal gruppo con tendenze preoccupanti al gruppo di Paesi con tendenze stabili.

Rischio moderato ma alto per gli anziani: Francia, Austria, Danimarca

Nel gruppo con trend “preoccupante” ci sono Paesi come Austria, Danimarca e Francia, in cui il rischio per la popolazione è moderato in generale, ma molto alto per le categorie più vulnerabili.

Anche Belgio e Svezia sono passate dal gruppo con tendenze stabili al gruppo con tendenze preoccupanti.

Alto rischio: Spagna, Romania, Ungheria, Bulgaria

Infine, Spagna, Bulgaria, Romania e Ungheria sono nel gruppo ad “alto rischio”, dove i tassi di contagio sono elevati o in aumento nel caso della popolazione anziana.

“In questi paesi, l’aumento dei decessi è già stato osservato o potrebbe essere osservato presto”. (fonte Ansa)