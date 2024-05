Dalla Germania, Kim Beeker si è trasferita a Maiorca circa sei anni fa, nel 2021 è apparsa nello spettacolo sugli emigranti “Goodbye Germany” (Vox). Poi le cose sono cambiate per la donna 32enne: l’istruttrice di fitness qualificata ora lavora come escort!

La maiorchina per scelta si mostra in modo rivelatore su un portale di settore. Beeker può essere prenotata per uomini e donne; due ore costano 500 euro. Fa pagare 2.000 euro per un giorno intero.

Un cosiddetto sugar daddy finanzia la vita dell’emigrante. I sugar daddy sono uomini anziani e ricchi che sostengono finanziariamente le donne più giovani, a volte in cambio di ricompense amorose.

Matthias Hoffmann del Bild ha parlato con l’emigrante di lusso, la quale dice di aver già ricevuto centinaia di richieste. “Ovviamente la maggior parte dei clienti vuole dormire con me.” Ma Beeker sottolinea: “Lascio a me la libertà su cosa succede durante un appuntamento. Chi mi prenota paga principalmente la cena. Faccio sesso solo se trovo che la persona con cui sto parlando mi piaccia e sia attraente.

Per poter scegliere i suoi clienti, ha scelto la tariffa oraria elevata. “Sono di alta qualità e incontro solo persone selezionate”, afferma la nativa di Düsseldorf, che gestisce la sua attività tramite il portale di settore. «Quindi escludo subito richieste più economiche.»

Come è diventata una escort? Dopo “Goodbye Germany”, hanno scritto a numerosi fan. “Durante un incontro qualcuno voleva darmi 5mila euro”. È così che ha scoperto i cosiddetti sugar daddy.

Beeker ha incontrato un mecenate. “Ha pagato il mio appartamento di 150 metri quadrati a Palma, mi ha finanziato un’auto e mi ha dato una carta di credito”, dice la single. I due ormai sono amici nella vita privata, ma il rapporto professionale – un anno di affiancamento – sta per finire. E così Kim Beeker si iscrisse a una escort e a un sito di Sugar Daddy.

Kim Beeker vorrebbe essere su “Playboy” e con l’emittente televisiva nazionale Vox si parla di nuovi episodi di “Goodbye Germany”

“Non ne hai bisogno”, è ciò che sente spesso il 32enne. “Il mio lavoro mi permette di vivere bene a Maiorca”, risponde Beeker, che apprezza particolarmente le spiagge (“come ai Caraibi”) e la natura dell’isola delle Baleari. Amici e conoscenti sostengono l’emigrante. “All’inizio erano un po’ scioccati”, ammette. Ma ora sono dell’opinione: “Che una donna decida da sola come guadagnare i suoi soldi. Non trovo nulla di poco raccomandabile nel mio lavoro”.

I tuoi prossimi progetti? Il tuo account sul portale erotico OnlyFans. “E girare per Playboy sarebbe il mio sogno.” È possibile che entrambi siano accompagnati da “Addio Germania”. Kim Beeker è in trattative con Vox.