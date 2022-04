Scandalo a Corte, Windsor nella bufera a causa del principe Andrea secondogenito e cocco della regina Elisabetta.

Lo scandalo è legato ai rapporti intimi che Andrea avrebbe avuto con ragazze legalmente minorenni (17 anni), procurategli da Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo americano morto suicida in carcere.

Nessuno sembra scandalizzarsi invece per il fatto che il principe abbia messo nome e prestigio della Royal Family al servizio dei suoi affari. In occasione di una cerimonia funebre in memoria di Filippo di Edimburgo, padre di Andrea, si è avuta una nuova puntata.

Per Elisabetta Andrea è innocente

La regina crede che il figlio sia innocente. Per lei la legge è una convenzione femminista e ipocrita e pertanto Andrea non ha fatto nulla di male. Per farlo ben capire a tutti, Elisabetta, tutta vestita in verde scuro, si è fatta accompagnare in chiesa proprio da Andrea.

Grande scandalo ne è seguito. Incluso l’episodio del fotografo raccontato da People. Le foto del controverso arrivo della regina Elisabetta a una funzione in onore del principe Filippo al braccio del figlio caduto in disgrazia, il principe Andrea, non sono state quasi scattate.

Il 29 marzo, Richard Pohle del Times è stato l’unico fotografo ammesso all’interno dell’Abbazia di Westminster in occasione della cerimonia. Pohle è stato informato da un addetto stampa di Buckingham Palace che non gli sarebbe stato permesso di fotografare la regina fino a quando non avesse preso posto.

“Naturalmente mi sono opposto”, ha scritto Pohle in un articolo pubblicato su The Times. “Per quanto riguarda un osservatore esterno può essere una richiesta ragionevole. La regina è avanti negli anni e dovrebbe avere un po’ di privacy.

“Ma quando la BBC trasmetterà l’intero evento al mondo, penso che in quanto unico fotografo ufficiale dovrei poter scattare una foto.

“Come sarebbe arrivata? C’erano alcune ipotesi sul fatto che potesse usare un carrellino o una sedia a rotelle”, ha scritto Pohle. In seguito è emersa la notizia che ad accompagnare la regina sarebbe stato il principe Andrea. Appena sei settimane dopo aver risolto una causa per violenza ses*uale con l’accusatrice Virginia Giuffre. “Questo ha cambiato tutto, avevo assolutamente bisogno di fotografare il momento”, racconta Phole.

L’unico fotografo ammesso “ruba” la foto della Regina accompagnata da Andrea

Non è stato facile, anzi secondo il racconto del giornalista “Spostarsi improvvisamente da una posizione ufficiale durante il ruolino di marcia reale è un peccato mortale”.

L’addetto stampa ha cercato di fermarlo ma Phole è andato oltre e si è accovacciato al centro della navata.

Quando il clero, che camminava davanti a madre e figlio, ha girato l’angolo della navata, Pohle ha scattato la foto della regina Elisabetta e del principe Andrea, quella che poi ha fatto il giro del mondo.

Il commentatore tv che segue le vicende reali, Robert Jobson, ha detto a People che a causa della decisione di essere accompagnata dal principe Andrea, tra i membri senior della Royal Family c’era disagio ma la regina “ha insistito”.

“Dimostra che ama e crede con tutto il cuore al figlio. “Come quando ha rilasciato la dichiarazione che Camilla in futuro diventerà la regina consorte. Molte persone ora accettano la sua decisione”.