PARIGI – La protesta dei gilet gialli infiamma la Francia. Un gruppo di manifestanti a Parigi si è diretto verso l’Eliseo, sede del presidente della Repubblica, mentre altri sono sfilati al traforo del Monte Bianco, tra Francia e Italia, e la polizia è intervenuta per disperderli lanciando gas lacrimogeni.

Il movimento spontaneo prende il nome dal giubbotto catarifrangente obbligatorio per legge su ogni automobile ed è nato per protestare contro il caro benzina del governo Macron, che ha deciso di aumentare le tasse sui carburanti per promuovere la transizione energetica. Ma molti dei manifestanti vivono in zone extraurbane lontane dai grandi agglomerati francesi e assicurano che l’auto è il loro unico mezzo di trasporto, lamentano.

Le manifestazioni di sabato 17 novembre in Francia hanno messo a dura prova il Paese e contano anche una vittima. In Savoia, a Pont-de-Beauvoisin, un’auto ha forzato un blocco stradale e una manifestante è rimasta uccisa. La donna a bordo della macchina stava accompagnando la figlia piccola dal medico quando i manifestanti hanno cominciato a dare colpi alla sua auto. Impaurita, ha accelerato ed ha investito una manifestante, rimasta uccisa. Sotto shock, la donna è stata posta in stato di fermo.

Sono oltre 1.000 i punti critici dei blocchi dei ‘giubbini gialli’. Secondo il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, oltre alla donna rimasta uccisa in Savoia da una automobilista che ha forzato il blocco presa dal panico, ci sono diversi feriti. I manifestanti, secondo gli Interni, sono 50.000.

Il movimento dei gilet gialli, secondo un sondaggio pubblicato venerdì, gode del massiccio appoggio della popolazione francese, il 74%; e politicamente gode di un sostegno trasversale che va dalla leader di estrema destra Marine Le Pen al capofila della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, e ancora a Laurent Wauquiez (‘Les Républicains’) e al sovranista Nicolas Dupont-Aignan. La questione del caro benzina è così sentita che si sta rivelando un boomerang anche per il presidente Emmanuel Macron, ulteriormente in calo nei consensi, crollati ormai al 27%, il livello più basso dall’insediamento all’Eliseo nel maggio 2017.