Funerale Regina Elisabetta, quanto costa e chi lo paga: dagli ospiti alla sicurezza, ma anche negozi, ospedali chiusi…

Per il funerale della regina Elisabetta non si è badato a spese. Difficile fare una stima esatta dei costi di un’organizzazione simile, ma si parla di diversi milioni di sterline, e a pagare saranno i contribuenti britannici.

Quanto costano i funerali della regina Elisabetta

Per rendere omaggio a colei che ha governato sul Regno Unito per oltre 70 anni è stata organizzata una cerimonia faraonica. Una cerimonia sontuosa, con commemorazioni solenni, veglie e processioni militari, maxi schermi a trasmettere la cerimonia alla presenza di capi di Stato, leader mondiali e teste coronate.

Per le esequie alla Westminster Abbey sono arrivati a Londra Joe Biden, Emmanuel Macron, l’imperatore del Giappone Naruhito, Felipe e Letizia di Spagna, Alberto e Charlene di Monaco, solo per citare alcuni dei tanti personaggi illustri accorsi da tutto il mondo. Per garantire la sicurezza di tanti dignitari, ai quali vanno aggiunti anche i membri della royal family, è necessario un dispiegamento di forze non indifferente. Si calcola una spesa di diversi milioni di sterline, sicuramente superiore ai 6,3 milioni stanziati nel 2011 per le nozze del principe William con Kate Middleton.

Il costo del funerale di Elisabetta II supererà di certo quello delle esequie degli altri membri della famiglia reale. Si stima che il funerale della principessa Diana sia costato tra i 3 ei 5 milioni di sterline, mentre quello della Regina Madre, 20 anni fa, circa 5 milioni di sterline (825 mila sterline per l’esposizione pubblica della salma e 4,3 milioni per la sicurezza, secondo il report della House of Commons). Lo scorso anno la cerimonia per il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II, è stata più modesta, per via delle restrizioni dovute al Covid.

Il costo indiretto

Ma il funerale ha anche un costo indiretto. Oggi sono previste le chiusura di scuole, ospedali e farmacie. Abbassano le serrande anche diverse catene di negozi, dai 1.300 punti vendita di McDonald’s ai negozi di abbigliamento come Zara, ma pure tante piccole attività private, dai negozi di animali agli asili nido. Le spese per il funerale della regina Elisabetta graveranno sulle tasche dei contribuenti e verranno aggiunte al totale del costo annuali della famiglia reale che, già l’anno scorso, sfiorava i 200 milioni di sterline.