LONDRA – A Joyden’s Wood, vicino Dartford, Kent, un uomo con un costume da pagliaccio e armato di coltello ha terrorizzato due ragazzi urlando a squarciagola “corri o muori”. La polizia ha immediatamente inviato nel bosco una pattuglia ma gli agenti non hanno trovato traccia dell’inquietante pagliaccio.

Gli agenti temono che potrebbe essere il segnale di un ritorno delle cosiddette aggressioni del “clown killer” che avvengono nel periodo precedente ad Halloween. Sembra che il fenomeno iniziato in America nel 2016, sia ispirato a Pennywise, il clown di provincia che rappresentava il male nel libro IT del maestro dell’horror Stephen King, adattato in un film e una miniserie tv.

Questa settimana sono state diffuse alcune immagini del film “IT: Chapter 2” che viene girato negli USA. Nel Regno Unito è recente anche un altro episodio: a Prestwich, Manchester, in un supermarket Sainsbury, un uomo armato che indossava una maschera da clown, nel corso di una rapina ha minacciato di sparare al personale.