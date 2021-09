Incinta a 62 anni, da 16 non aveva il ciclo e il marito si era sottoposto a vasectomia

Rimane incinta a 62 anni, dopo 16 che non aveva il ciclo, e il marito 72enne si era sottoposto ad una vasectomia. Secondo quanto riportato dal Sun, Jenny – nota su Instagram con The Good Wifey – ha rivelato di aspettare il terzo figlio a 62 anni e visto che era in menopausa, è stata un’enorme sorpresa. Anzi, lo definisce “un miracolo” che ha meravigliato lei e il marito.

Su Instagram, Jenny ha risposto alle domande che le altre mamme o chiunque altro potrebbe fare quando si tratta della gravidanza di una donna di una certa età e chiesto se si fosse sottoposta alla legatura delle tube. The Good Wifey ha spiegato che non non aveva chiuso le tube e non aveva il ciclo da 16 anni. Jenny, che è mamma di due figli ormai grandi ha detto: “Questo bambino è dunque un miracolo”.

Le critiche sui social

Oltre a parlare dei comuni sintomi che accompagnano la gravidanza, come ad esempio il reflusso acido, Jenny ha inoltre affrontato il doppio giudizio che riguarda uomini e donne. Dopo aver rivelato di essere incinta a 62 anni, Jenny ha osservato che nessuno le ha chiesto quanti anni ha suo marito. Spesso qualcuno osserva che è “troppo vecchia” per avere figli mentre il partner ottiene l’approvazione.

La replica di Jenny

In un altro video condiviso via Instagram, la mamma 62enne osserva: “Dopo aver rivelato la mia età sono sorpresa che nessuno si sia preso la briga di sapere quanti anni ha mio marito. è sorprendente che nessuno si sia preso la briga di chiedere l’età di mio marito. “Beh, ha 72 anni, altre domande?”. Mentre alcuni utenti hanno criticato la decisione di avere un bambino – nascerà a novembre negli USA – alla sua età, altri hanno dato il loro sostegno, commentato che non c’è nulla di male a diventare mamme a una certa età. Un’utente ha scritto: “Ho 42 anni, sono incinta di due gemelli e ho avuto il quinto figlio a 40 anni. E’ il mio corpo che decide cosa può fare. Non presto attenzione a nient’altro. Un’altra: “L’età non ci definisce! Vai!! Ho appena avuto il mio primo a 45 anni (non per scelta ma è stata una benedizione)”.