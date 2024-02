Isis in Germania, il numero uno, attualmente detenuto in un carcere tedesco, in tribunale per non essere deportato. Era considerato un “predicatore senza volto” perché nei video di odio si lasciava filmare solo di spalle.

Ha predicato l’odio, scrive la stampa tedesca, ha attirato i giovani verso l’ISIS, ha radicalizzato gli islamici – proprio nel bel mezzo della Germania: l’iracheno quarantenne Ahmad Abdulaziz, che si fa chiamare Abu Walaa. Walaa ha sette figli da due donne. Quattro figli con la moglie principale e con la seconda moglie

Per questo ha ricevuto una condanna a dieci anni e mezzo di prigione, che attualmente sta scontando nel penitenziario di Willich. Ma ora la Germania vuole deportare il pericoloso predicatore in patria.

Ma Walaa non vuole lasciare la Germania e si oppone alla deportazione ricorrendo in tribunale.

Scrive ancora il giornale tedesco Bild: “Il salafita è uno degli islamici più pericolosi d’Europa ed è il capo tedesco dell’organizzazione terroristica ISIS. Per anni ha avvelenato le menti dei giovani musulmani con l’odio verso le persone che la pensano e credono diversamente e li ha reclutati per la milizia terroristica”.

Nel 2016, la polizia e i pubblici ministeri hanno sgominato la sua rete di odio. 400 agenti hanno preso d’assalto la moschea del “Circolo islamico di lingua tedesca Hildesheim” e otto appartamenti privati ​​e hanno arrestato Walaa.

Dopo un processo durato diversi anni e dopo che la Corte federale di giustizia ha confermato il verdetto: doveva finire in prigione per dieci anni e mezzo.

Walaa sta scontando la sua pena da due anni e dopo sei anni di detenzione, c’è

da aspettarsi che Walaa venga rilasciata. Al più tardi dopo aver scontato la pena, verrà nuovamente rilasciato. Ed è presumibile che ritornerà a indottrinare i giovani musulmani in Germania.

Per questo motivo l’amministratore distrettuale Andreas Coenen (49, CDU) vuole sbarazzarsi del predicatore dell’odio e in settembre ha emesso un ordine di espulsione contro Walaa, ha detto un portavoce della “Neue Osnabrücker Zeitung”.

Solo pochi giorni dopo, Walaa ha avviato una causa e una richiesta urgente contro la deportazione tramite il suo avvocato.

Le probabilità che gli venga permesso di restare sono buone. Poiché non esiste un accordo di riammissione con l’Iraq, il numero di deportati in Iraq è trascurabile, e l’Iraq non avrà alcun interesse a riprendere un predicatore dell’odio dell’Isis che ha lasciato l’Iraq nel 2001.