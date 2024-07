La Morte non conosce freni, quando ha deciso che a tu ora è arrivata, niente la ferma e tutti i mezzi sono buoni. Dà i brividi la fine di un attore inglese, Tony Knight, morto sul colpo all’età di 54 anni, ucciso dal ramo di un albero cadutogli in testa all’improvviso in un giorno senza vento.

Il racconto di Esther Kang su People è da incorniciare. Knight, scrive, è stato “tragicamente ucciso” dopo essere stato colpito da un grande ramo di un albero mentre partecipava al festival Rock&Cars a Lavaur, in Francia. Fonte della notizia è una pagina GoFundMe creata da uno dei suoi familiari.

LA MORTE LO ASPETTAVA IN VACANZA

Secondo quanto riferito, Knight si stava dirigendo nel sud della Francia, dove i suoi amici e la sua famiglia stavano aspettando il suo “ritorno annuale” al momento dell’incidente. “Tony era stato in Francia solo pochi giorni prima di perdere la vita partecipando a un festival con il suo amico Pascall, e non è mai tornato a casa”, ha continuato il membro della famiglia.

“Aveva solo 54 anni e si stava divertendo tantissimo. Era in forma, sano, felice e aveva tutto per lui”, hanno aggiunto. “Era carismatico, divertente, appassionato e molto amato da Hayley [il suo partner], dalla sua famiglia e dai suoi amici in tutto il mondo.

Al momento della sua morte, un media francese ha riferito che due rami erano caduti da un grande albero e avevano ucciso Knight. Altri quattro partecipanti al festival sono rimasti feriti.

L’incidente è avvenuto in condizioni meteorologiche favorevoli e non c’erano segni di vento o tempesta. “Erano le 6 di sera. Molti testimoni raccontano il rumore dei rami che si spezzano e le urla e poi l’arrivo dei soccorsi – ha riferito unodei presenti. Molti dicono di essere rimasti scioccati per aver assistito a questa scena e alcuni spiegano che erano seduti sul luogo dell’incidente da pochi minuti. Prima.”

DUE RAMI CADUTI IMPROVVISAMENTE

Knight era l’unico non sopravvissuto.

La pagina GoFundMe menzionava la grande passione del comico per i cani e per aiutare le persone “in tutto il mondo”. Oltre ad esibirsi, era anche noto per addestrare cani con comportamenti problematici e spesso appariva in radio e televisione e teneva lezioni.

Knight avrebbe dovuto visitare luoghi in Australia e nel Regno Unito per eseguire il suo spettacolo “Mad Dogs and an Englishman”.

“Siamo assolutamente devastati dal fatto che la sua vita sia stata portata via da uno strano incidente… un incidente che tutti stiamo ancora cercando di comprendere”, ha aggiunto il membro della famiglia sulla pagina.