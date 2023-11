La principessa Diana ha dato via la sua auto con appena 6 mila chilometri per quattro soldi. Dopo la sua morte il valore è schizzato a un milione

Da 23 mila sterline a un milione, questo il balzo del valore della macchina di Diana. Lo racconta Iain Dale, giornalista e autore inglese.

“Nel 1994 vidi una splendida Audi Cabriolet turchese nel piazzale di un garage a St John’s Wood. Aveva percorso solo 4.000 miglia e ho chiesto al venditore perché qualcuno avrebbe scambiato un’auto così velocemente.

“Lui rise e mi disse che in precedenza era stato di proprietà della principessa Diana. Ho detto: “Sì, giusto”. Poi mi ha mostrato la documentazione e le foto di lei che ne usciva. Ho detto: “Lo avrò”.

“Un anno dopo mi regalarono un’auto aziendale e decisi di vendere all’asta l’auto “Diana”, sperando di realizzare un grosso profitto. Non l’ho fatto. L’ho venduto per £ 23.000, esattamente quello che l’avevo pagato. La persona che l’ha comprato da me lo ha poi rivenduto per 1 milione di sterline dopo la morte della principessa Diana”.

Il pluripremiato conduttore televisivo Iain Dale, 61 anni, è meglio conosciuto come il presentatore dello spettacolo serale su LBC Radio. Presenta anche sei podcast,

Fondatore di Politico’s Bookstore, Politico’s Publishing e Biteback Publishing, Dale ha scritto e curato più di 50 libri, tra cui The Prime Ministers, The Presidents e Why Can’t We All Just Get Along. Conduce anche lo spettacolo teatrale Iain Dale All Talk. Vive a Tunbridge Wells, nel Kent, con suo marito John.