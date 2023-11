The Crown, la sesta stagione, arriverà presto su Netflix il 16 novembre: coprirà la morte della principessa Diana, il matrimonio di Carlo e Camilla, e riporterà illazioni destinate a “turbare” la famiglia reale inglese.

Sette anni dopo l’ultima puntata, scrive Saffron Otter sul Mirror , The Crown pubblicherà la sua sesta e ultima stagione – che “potrebbe essere la più drammatica di sempre”.

La quinta serie è stata una delle più oscure in quanto ha raccontato l’annus horribilis della monarchia, il disordinato divorzio del principe Carlo e della principessa Diana, la sua controversa intervista al BBC Panorama e lo stretto rapporto tra il principe Filippo e Penny Brabourne. Ha anche introdotto un nuovo cast che riprenderà i loro ruoli per l’ultima serie che uscirà il 16 novembre – con Imelda Staunton nei panni di Elisabetta, Dominic West nei panni dell’allora Principe Carlo ed Elizabeth Debicki nei panni di Diana.

Nella nuova stagione faranno il loro debutto anche i nuovi arrivati ​​Ed McVey e Meg Bellamy che interpreteranno la nascente storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton, mentre Luther Ford subentrerà nella seconda parte – che andrà in onda più tardi a dicembre – nei panni del principe Harry adulto. Il finale della serie è anche destinato a rendere commovente omaggio alla defunta Regina con il ritorno dei precedenti attori dei Queen, Claire Foy e Olivia Colman.

Nel corso della nuova serie, diverse rivelazioni scioccanti sono state portate alla ribalta, lasciando alcuni spettatori a chiedersi quanto siano inventati gli eventi e se la famiglia reale l’abbia effettivamente visto con i propri occhi.

La sesta serie coprirà la tragica morte della principessa Diana, morta in un incidente stradale a Parigi il 31 agosto 1997. Diana rimase uccisa in macchina insieme al fidanzato Dodi Al Fayed e all’autista Henri Paul. L’unico sopravvissuto è stata la guardia del corpo Trevor Rees-Jones, che è stata ricoverata in ospedale per due mesi con gravi ferite e ha detto di non ricordare cosa fosse successo.

Nonostante coloro coinvolti nella produzione di The Crown abbiano giurato di mantenere il segreto sui suoi contenuti, The Sun riferisce che la nuova serie mostrerà le affermazioni secondo cui la defunta principessa è stata uccisa da un “complotto dell’establishment”.

All’allora proprietario di Harrods, Mohamed Al-Fayed, interpretato da Salim Daw, viene fatto dire che Diana e Dodi siano stati uccisi in un complotto per impedire fra la principessa e suo figlio Dodi. “Questo probabilmente farà infuriare il Principe di Galles, che è rimasto sconvolto da molte trame della Corona che hanno avuto come protagonista sua madre”, ha detto una fonte Netflix a The Sun.

Il Daily Mail sostiene inoltre che la principessa Diana appare come un fantasma dopo le scene dell’incidente automobilistico. Secondo quanto riferito, condivide una riconciliazione emotiva con il suo ex Charles in lutto e poi appare di nuovo come un cosiddetto fantasma davanti alla Regina mentre la coppia discute dell’organizzazione del funerale.

Secondo quanto riferito, il personaggio della defunta principessa fa piangere la regina, affermando di aver iniziato una “rivoluzione” con il pubblico in lutto lungo le strade. Secondo la clip, Diana dice: “So che deve essere terrificante… finché qualcuno si ricorda che ci hai insegnato cosa significa essere inglesi. Forse è il momento di dimostrare che anche tu sei pronto per imparare.”

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha detto al MailOnline che “l’idea che abbiano contemplato Diana come un fantasma sembra assolutamente strana”. Tuttavia, il creatore Peter Morgan ha detto che non ha mai voluto che l’aspetto insolito fosse interpretato come un fantasma.

Oltre alla trama che, secondo quanto riferito, solleva le accuse di cospirazione intorno alla morte prematura di Di, il personaggio è anche ritratto come incinta al momento della sua morte. All’epoca aveva una relazione con Dodi, che quindi viene indicato come il padre del nascituro.

Il commentatore reale Fitzwilliams ha detto al Mail: “Sarà comunque una serie controversa con quello che stanno già mostrando – il documentario Panorama, la sua morte e il funerale – e secondo me, non avrebbe mai dovuto fare questa serie finale nel primo posto.”

Secondo il Daily Mail, leader del partito laburista scozzese, Anas Sarwar ha rivelato che Charles ha fatto una battuta sullo spettacolo quando ha partecipato a un evento multireligioso prima dell’apertura del Parlamento scozzese nel 2021. Apparendo a un evento all’Edinburgh Fringe Festival , Sarwar ha detto: “C’era un gruppo di MSP tutti in piedi e lui si è avvicinato e ha detto, ‘ciao, piacere di conoscervi tutti’ e ha detto: ‘Non sono neanche lontanamente vicino a come mi ritraggono su Netflix’. Ho pensato è stato un modo davvero interessante di descrivere te stesso.”

Tuttavia, il principe Harry ha confessato di aver visto lo spettacolo e afferma che è più accurato di quanto si pensi. Durante un’intervista con James Corden, ha spiegato che è “vagamente basato sulla verità”.