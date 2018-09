LONDRA – Kate Hitchens, una mamma inglese di due bambini, viaggia spesso con loro sui mezzi pubblici ma solo di recente le è capitato qualcosa di vergognoso.

Qualche giorno fa la 32enne si trovava su un treno che l’avrebbe portata a casa da Londra e ha dovuto allattare il più piccolo di 6 mesi. Essendo l’ora di punta, il suo vagone era affollatissimo e, nonostante fosse in evidente difficoltà, visto che aveva un figlio attaccato al seno e l’altro di 3 anni per mano, nessuno le è venuto in soccorso facendola sedere.

Il viaggio è durato 35 minuti ed è rimasta per tutto il tempo in piedi. Una volta arrivata a casa ha pensato bene di sfogare tutta la sua rabbia sui social, condividendo un messaggio in cui ha esortato le persone a essere più gentili, soprattutto quando vedono qualcuno in difficoltà.

“Siamo arrivati al punto in cui una madre deve stare in piedi su un treno in corsa mentre allatta il figlio di 6 mesi e si contorce per tenere l’altro bambino fermo. Ero in evidente difficoltà, non sapevo dove tenermi”, ha spiegato la donna.

Addirittura quando una donna si è alzata, un’altra passeggera che era vicino a lei ha fatto una corsa per conquistare quel posto libero e, subito dopo essersi seduta, ha messo le cuffie e ha chiuso gli occhi.