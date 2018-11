OSLO – Collisione in un fiordo della Norvegia, fra una fregata della marina militare di Oslo, di ritorno dalle manovre Nato, e una petroliera. Diverse persone, scrivono i media locali citati da Bbc, sono rimaste ferite nell’incidente, mentre l’equipaggio di 137 militari della nave militare Knm Helgeelge Ingstad, che si è pericolosamente piegata su un fianco, è stato evacuato. La pertroliera, la Sola Ts, ha avuto uno sversamento stimato di circa 10.000 litri di carburante per elicotteri. L’incidente è avvenuto nel Hjeltefjord, non lontano da Bergen, verso le 04:00 di stamattina.

Secondo quanto riferito dai militari norvegesi, è stata la petroliera, battente bandiera maltese, a speronare l’unità militare, sul cui scafo si è aperta una falla dalla quale imbarca acqua, con il rischio di affondare. Di qui la decisione di evacuare tutto l’equipaggio della KNM Helge Instad, una fregata con un eliporto, che era da poco rientrata dalla grande esercitazione Trident Juncture, tenutasi nei giorni scorsi sempre in Norvegia.

La petroliera, che aveva imbarcato un carico di greggio norvegese per trasportarlo verso la Gran Bretag, ha urtato la nave militare mentre veniva rimorchiata fuori dal fiordo, secondo il sito navale Sysla. A bordo della petroliera vi sono alcuni feriti non gravi. Per precauzione sono state fermate anche delle piattaforme petrolifere al largo del fiordo di Hjelte. Il corpo investigativo della marina maltese ha annunciato che parteciperà all’inchiesta sull’incidente insieme al’apposita commissione norvegese.