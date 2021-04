Pfizer vaccino orale, al via sperimentazione in Belgio (Ansa)

Pfizer vaccino orale, primi test in Belgio. Un vaccino per bocca: Pfizer Belgio ha annunciato oggi il lancio di una sperimentazione clinica per valutarne l’efficacia. Si tratta di un nuovo trattamento antivirale orale sperimentale contro Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19.

Lo studio ha coinvolto adulti sani nell’unità di ricerca dell’azienda a Bruxelles (Pfizer Clinical Research Unit, Pcru). La sperimentazione clinica internazionale è stata condotta presso il sito di Bruxelles. Che è uno dei due siti coinvolti in questo studio internazionale, l’altro è a New Haven, negli Stati Uniti.

Moderna annuncia: vaccino meno efficace (dal 94,1% al 90%)

La società statunitense di biotecnologie Moderna ha annunciato che il vaccino Covid ha un’efficacia minore rispetto a quanto scritto a dicembre sul New England Journal of Medicine.

Nuovi studi hanno ridotto dal 94,1% al 90% l’efficacia del vaccino contro tutte le forme di Covid. I risultati provengono dalla sperimentazione clinica di Fase 3 in corso che ha coinvolto più di 30.000 persone negli Stati Uniti.

E che ha indagato 900 casi di Covid (contro i 185 presi in esame in precedenza). Moderna non ha precisato i motivi per cui ha ridotto i valori dell’efficacia del vaccino risulta ridotta. L’insorgere delle varianti appare una ragione plausibile

La ministra francese: “La Ue non rinnoverà i contratti con AstraZeneca”

Intanto, dalla Francia, giungono previsioni che danno come probabile l’interruzione dei rapporti con AstraZeneca da parte della Ue, intenzionata a non rinnovare i contratti sui vaccini.

E’ “probabile” che l’Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo farmaceutico AstraZeneca. E’ quanto indicato oggi dalla ministra francese dell’Industria, Agnès Pannier-Rinacher, intervistata da radio RMC.

“La decisione non è stata ancora presa”, ma dopo la scelta della Danimarca, mercoledì, di abbandonare il vaccino, c’è “la più grande probabilità” che l’Europa non faccia nuovi ordini, ha dichiarato.